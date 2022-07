Hernán Lombardi: "Ojalá Alberto tuviera la responsabilidad ante la crisis como la tuvo De la Rúa"

Hernán Lombardi habló de la crisis que se vive en el país, criticó al oficialismo por la falta de implementación de medidas económicas y negó que existan similitudes entre Alberto Fernández y Fernando de la Rúa: “Ojalá las tuviera”, planteó.

“Ojalá Fernández tuviera la responsabilidad que tenía De la Rúa frente a la crisis”, enfatizó el diputado opositor este domingo 24 de julio en diálogo con el programa Opinión Pública por Canal 9, y remarcó que “De la Rúa con sus luces y sombras era un tipo formado y responsable”.

“De la Rúa era un hombre preparado, un hombre de Estado, después la dimensión de la crisis no lo superó a él sino a todo el gobierno, porque tenían que salir de un modelo de la convertibilidad, donde además la gente siguió votando por mantenerla”, agregó Lombardi, quien fue secretario de Turismo, Cultura y Deportes durante la presidencia del cordobés.

“No entienden nada, es muy problemático con gente que no entiende nada”, continuó el legislador de Juntos por el Cambio en línea con sus críticas sobre la gestión actual. “Yo no comparto ni el manejo general ni lo valores e ideas que defienden, pero tampoco cómo las implementan, es un problema que implementen tan mal”, comentó.

A modo de ejemplo, Lombardi tomó el reciente rumor de la posible implementación del “dólar soja” o “dólar agroexportador” que ofrecería una cotización mayor al oficial: “Anuncian, o filtran, que le van a pagar al campo en un dólar distinto para que liquiden la soja, pero no lo implementan. El chacarero liquida cuando quiere, y no lo va a hacer si anuncian y no cumplen”.

La oposición le contestó a Alberto Fernández y planteó la posibilidad de una renuncia

Por otra parte, el exfuncionario aseguró que “este Gobierno, con la estructura de poder que lo conocimos en los últimos dos años, dejó de existir” y enfatizó en la necesidad de que se haga “un cambio en la estructura de poder” para llevar adelante un plan de estabilización económica.

“No tienen la convicción para bajar la inflación porque el problema es fiscal y no monetario”, sentenció y señaló que “por lo menos tienen que poner arriba de la mesa un plan de estabilización porque el riesgo con una inflación acelerada es enorme”.

“Hace tres semanas que asumió Batakis y no puso una medida arriba de la mesa, no hay ni una sola medida implementada, piensan que se va a resolver la inflación por hechos mágicos”, reprochó.

Por la crisis sin freno, el kirchnerismo plantea un acuerdo con la oposición: "JxC no va a cogobernar"

A su vez, señaló que como oposición “hay que cuidar a la gente y mitigar el daño”, aunque “no pueden corregir porque no son el Gobierno”. En este sentido, argumentó que una forma de llevar esto a cabo fue votando a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo.

“Si no hubiera habido ese acuerdo con el fondo, la Argentina habría volado por los aires peor de lo que está volando, evitamos el default”, remarcó Lombardi asegurando que “dieron una mano” y señaló que, de no haber sido así, “se hubieran parado todas las economía”.

Además, para concluir, el diputado lamentó que “mucha gente piense en que se termine todo y ya está, que estalle y después se reconstruye todo” y advirtió: “Una cosa es el consenso político de tener un plan de reformas y otra es ir a la megacrisis, porque ahí sufre muchísimo la sociedad”.

AS/ff