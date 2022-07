En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), Hernán Lombardi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, resaltó la necesidad de que el presidente "termine de forma constitucional su mandato". Asimismo agregó que en lugar de llevar tranquilidad, "Gabriela Cerruti tira nafta al fuego".

Sos una de las personas con más experiencia en momentos de crisis, acompañaste a De La Rúa un día antes de su renuncia. ¿Cómo se tendría que resolver la crisis actual?

En mi vida pública he tenido experiencia en este tipo de crisis, como también al final del gobierno de Macri. Estoy convencido de que el gobierno tiene que poner en marcha un plan de estabilidad macroeconómica porque con la inflación continuada de más de 5% mensual, la crisis social es fuerte. El que vive de un sueldo o una jubilación, no llega a fin de mes. Sufre todo el cuerpo social, como lo producción y las Pymes porque no se saben los costos ni precios. Faltan 18 meses para terminar el poder y se necesita que el presidente reconstruya una forma de ejecutar, sino no va a funcionar.

¿Qué imaginás que tendría que hacer?

Sin correcciones no funciona. Por ejemplo, si el presidente, a través de su vocera dice que no se puede hacer un plan de salarios universales, Batakis plantea lo mismo, pero el 100% de los diputados nacionales del FdT piden con un cartel "Salario universal ya", con esa bifurcación no va a funcionar nada. El conjunto del bloque dice una cosa y el ejecutivo otra con una exigencia que corresponde más a las oposiciones y no a los oficialismos. Hay que ordenar el eje del poder, sino nada funcionará.

¿Y si no se pudiera? Porque el presidente no tiene el poder de su coalición. ¿Qué tendría que hacer la oposición para ayudar al presidente?

La oposición ha mostrado una enorme madurez y responsabilidad, de cuidado institucional en esta crisis. Un ejemplo es cuando evitamos el default.

"Fernández y Batakis afrontan el primer anticipo de un plan de lucha en su contra"

Si vos fueras presidente, ¿qué harías?

Pondría un plan de estabilización y ordenaría las ideas alrededor de ese plan. Un plan de estabilización necesita tres componentes: coraje, confianza y un colchón macroeconómico, sin eso no funciona. Hay que ordenar el plan y explicarles a todos que ese es el plan de gobierno y que no puede haber tres planes de gobierno diferentes porque sino no hay ninguno. En este sistema presidencialista, yo buscaría acuerdos alrededor de un programa. La argentina siempre tuvo caminos institucionales.

Pareciera que el presidente tratara de aterrizar el avión en 2023, sin producir esas modificaciones que están fuera de su alcance...

No es una sugerencia, pero en el 75, Lúder firmó el fatídico decreto de aniquilamiento de la subversión que dio argumento al salvajismo de la dictadura. Eso se dio porque fue presidente de la República porque le pidieron a Isabelita que se tome vacaciones. Allí asumió el presidente provisional del senado que firmó ese decreto. Hay soluciones institucionales. Yo no digo que asumiese Cristina.

¿No sentís que la argentina recuerda que fue peor el remedio que la enfermedad?

Trabajamos para que Alberto Fernández termine de forma constitucional el mandato. La oposición colabora activamente en esa situación y paga un costo. Hay mucha gente que dice que no aguanta más pero no hay que acelerar ningún camino institucional. En cuanto a Juntos por el Cambio, no es momento de hablar de candidaturas.





Claudio Mardones: Lilita Carrió dijo que es muy difícil sostener la presidencia sin presidente. Teniendo en cuenta la declaración, ¿le parece que esto tiene responsabilidad institucional o es una muestra de las dificultades de JxC para unificar un discurso que no tire al gobierno?

Yo estaba cuando lo dijo, había citado a Hannah Arendt. Ella apeló a la responsabilidad, hay que escuchar todo el discurso, nunca buscó debilitar la autoridad presidencial. Describió hechos con información.

"Aníbal Fernández le respondió a Juan Grabois sobre el Salario Básico Universal: 'No se hacen las cosas que él quiere'"

Nuria Am (NA): ¿Cree que el oficialismo colabora para que el presidente termine su mandato?

Si el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos dice "Salario universal ya" y saben que eso es imposible de financiar, lo están empujando al presidente a situaciones en las que él se bifurca cada vez más de su autoridad del bloque de diputados, senadores y ministros. La oposición actúa con responsabilidad pero el gobierno empuja al presidente afuera.

NA: Mirando hacia delante, ¿cree que el gobierno pudo hacer un volantazo como para darle oxígeno al gobierno o es más de lo mismo?

Si me rijo en las medidas del boletín oficial, no lo que dice la ministra, la única medida que se tomó real es disparatada, que es el aumento del adelanto de impuesto a las ganancias de los viajes al exterior. Ha habido más retórica que decisiones.





JF: ¿Te parece que el discurso de ciertos medios que son muy críticos, contribuye en algo?

Hay que apelar a la responsabilidad, especialmente en momentos críticos. Tampoco me voy a sumar a la línea de la vocera cuando dice que hay medios que hacen terrorismo. En vez de calmar las aguas, Cerruti tira nafta al fuego. Hay que hacer un esfuerzo para cuidar las formas, aunque eso no siempre sucede por el temperamento.