María Eugenia Vidal: “Este gobierno solo trata de aguantar hasta la próxima elección con el menor costo posible”

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dialogó con Marcelo Longobardi en CNN Radio, y se refirió a la situación política y económica que atraviesa la Argentina. Entre otros temas, habló sobre la falta de acuerdo que nota en el núcleo del Frente de todos, y dijo que, frente a los problemas del país, “la coalición gobernante busca culpables, pero no es capaz de encontrar respuestas”.

Consultada sobre su opinión respecto de la figura de Alberto Fernández expuso: “El Presidente tiene una debilidad estructural que se acentuó con el tiempo”. Además, en cuanto a la situación económica, la diputada explicó que dentro el gobierno, se buscan “responsables circunstanciales”, para explicar, por ejemplo, la inflación, y opinó que “esto alienta y acrecienta la angustia de los argentinos frente a los problemas que no se resuelven y se van a agravar”.

Silvina Batakis recibe este lunes a gobernadores en busca de apoyo para su plan de ajuste

Por otro lado, Vidal se mostró preocupada por los niveles de inflación y dijo que, al estar tan altos, “los precios se cambian no por mes, sino por semana”. También señaló que, frente a esta situación, nota que desde el gobierno se preocupan más “por ver quien maneja los lugares más estratégicos y de más caja, pero nadie quiere hacerse cargo de los problemas, porque eso significaría tomar decisiones costosas”.

La dirigente política opinó que “este gobierno solo trata de aguantar hasta la próxima elección con el menor costo posible” pero que los problemas como la falta de reservas en el Banco Central “son muy estructurales y no pueden aguantar hasta el 2023, estas situaciones requieren decisiones costosas”. Vidal también sugirió que ve a la ministra de Economía “en soledad” dentro de la coalición de gobierno, pero también subrayó que, en su opinión “el problema no es el nombre del ministro de economía, sino la ausencia de un acuerdo político sobre el rumbo a seguir”.

María Eugenia también se refirió a la polémica instalada sobre el Salario Básico Universal. Al respecto expresó: “El Salario Básico Universal no es una solución. Argentina nunca tuvo una pobreza inferior al 25% desde que volvió la democracia, eso demuestra que los planes sociales no sirvieron para resolver la pobreza, ni lo va a hacer". También agregó que “este no sería un salario, porque no supone trabajo”.

Por la crisis, en Juntos por el Cambio buscan dejar las internas en stand by

Vidal opinó que “el problema más grave del Salario Básico Universal es cómo lo van a financiar”. “La única manera es tomando más deuda, o con emisión, que aumentaría la inflación, y con eso los pobres se van a volver más pobres” explicó. También mencionó que, en caso de que se votara el proyecto para este salario, desde Juntos por el cambio no lo apoyarían porque “ese no es el camino para bajar la pobreza”.

Por último, en relación al nuevo aniversario del atentado a la AMIA, la Diputada dijo “No entiendo cómo pudieron pasar tantos años sin tener justicia, y me da mucha bronca la posición que este Gobierno está teniendo”. “Argentina no puede estar del lado de sus verdugos”, cerró.

MAR / fl