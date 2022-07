"Mi única obsesión ahora es que la Argentina ya no transite situaciones de no violencia, sino que transite con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones del año que viene", afirmó este sábado Elisa Carrió, remarcando su extrema preocupación "por la angustia que vive la gente en todos lados" y destacando que desde su espacio se sigue la situación social "día a día".

"Yo ya no puedo excluir la reacción social, porque de la angustia se pasa a la reacción y la gente está muy angustiada, realmente angustiada, uno recorre los comercios acá en los pueblos, va a Buenos Aires, ya no hay precio, en el comercio no sabe a qué va a vender, los que producir a qué van a producir...", pintó la realidad Carrió en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo de Radio Mitre.

"Nosotros vamos siguiendo de cerca todo lo que pasa, todas las posibilidades, porque efectivamente si el Presidente renuncia es un golpe de Estado, eso está claro", dijo Carrio sobre las versiones que corrieron sobre una posible dimisión de Alberto Fernández. "¿Por Cristina?", preguntó entonces Bonelli para que la frase de la líder de la Coalición Cívica destacara si aludía a la vicepresidenta al hablar de golpe de Estado, y la respuesta de Lilita fue tajante: "Pero claro...".

"Estamos haciendo lo estrictamente necesario para tratar de que no ocurran cosas todavía más graves", señaló Carrió sobre el clima social.

En ese marco de situación que trazaba Carrió, indicó que desde su espacio "se siguen de cerca todas las cosas que van sucediendo", en ese sentido fue dura con Sergio Massa, y aunque hizo también alguna referencia crítica a Ricardo Lorenzetti, consideró que "la Corte está compacta" y elogió la tarea que está cumpliendo Horacio Rosatti al frente del Colegio de la Magistratura.

"Esa presidencia de Rosatti (en la Magistratura) se nota, y se nota en el sentido de que la componenda de la vieja política que tapaba todo cesó", precisó Carrió, enfatizando que "también es muy positivo que el procurador sea Casal, porque hubiera sido terrible que cristina impusiera una procuradora o un procurador general suyo y eso pudo hacerlo...".



"Tal vez hubiera podido ser Rafecas, pero eso lo impidió Cristina, entonces en esta circunstancia me parece que ese área institucional está bien, y la paridad parlamentaria también es positiva", concluyó Lilita.

HB