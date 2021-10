Hugo Moyano contó que no fue a votar pero está "convencido" que el Gobierno ganará en noviembre

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, reconoció que en la sociedad hay "malestar" con el Gobierno porque "a lo mejor no es suficiente" la política para evitar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, aunque se mostró "convencido" de que el Frente de Todos triunfará en las elecciones generales del 14 de noviembre.

"Estamos viviendo una situación que no se ha vivido en la historia del mundo y pareciera que estamos en los mejores momentos, porque los errores se destacan. Estamos viviendo una situación muy especial. Yo banco al Gobierno, estoy de acuerdo con lo que el Gobierno está llevando adelante por la situación que se vive en este momento", sostuvo el referente gremial.

En declaraciones a Radio Mitre, el ex titular de la CGT destacó que la administración conducida por el presidente Alberto Fernández "está haciendo lo posible por evitar que los sectores menos pudientes puedan tener al menos un plato de comida" y remarcó que "eso no lo puede desconocer nadie".

El repudiable comentario de Moyano sobre Bullrich e Independiente: "De copas sabe bastante"

"Todos estamos preocupados por la inflación, por eso todo lo que sea mejorar el poder de compra de los trabajadores, de los sectores que no tienen trabajo es importante, hay que valorarlo", afirmó.

Y agregó: "Por supuesto a lo mejor no es lo suficiente que todos desearíamos que sea, pero es un aliciente que está recibiendo la gente. Muchos de los que hoy están sin trabajo entienden la situación que se vive".

Al ser consultado sobre la derrota del Frente de Todos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, Moyano analizó: "Hay un cierto malestar, no lo podemos negar. Eso hizo que algunos no fueran a votar y otros votaron a cualquiera, con un poquito de enojo. Pero ahora se dan cuenta de que si vuelve el poder dominante que tuvimos en el Gobierno anterior es perder todos los derechos del trabajador".

En ese sentido, el líder camionero señaló que está "convencido" de que el 14 de noviembre ganará el oficialismo en las generales en las que se renovará un tercio de cada una de las cámaras del Congreso.

Alberto Fernández recibió a la CGT en medio de las negociaciones con Moyano por la conducción

Asimismo, contó que no fue a votar a Mar del Plata, pero anticipó que el 14 de noviembre sí concurrirá a sufragar, pese a que por su edad está exceptuado de la obligación de participar en las elecciones.

Finalmente, Moyano consideró que "no ha habido pelea" entre Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras la derrota en las PASO y minimizó la crisis que sufrió el Gobierno.

"En Estados Unidos quemaron el Capitolio, mataron a uno, fue un desastre y nadie se sorprendió porque es la cuna de la democracia y acá porque renunciaron seis o siete ministros parecía que se venía el mundo abajo", concluyó.

El cruce de Hugo Moyano con Patricia Bullrich

La titular del PRO, Patricia Bullrich, cruzó al presidente de Independiente, Hugo Moyano, quien responsabilizó a la oposición por el violento enfrentamiento entre barras, y afirmó que "debe haber un cambio" en la conducción del club de Avellaneda.

"No cabe duda que fue armado por la oposición. Nosotros con la barra no tenemos nada que ver. Si alguien se puso firme con eso, fuimos nosotros", acusó el líder camionero.

Además, el ex secretario general de la CGT ironizó sobre el interés de Patricia Bullrich de influir en la vida política del club de Avellaneda. "La Bullrich quiere sumarse a Independiente. Debe ser porque somos los que más copas tenemos. Ella de copas sabe bastante. Debe tener ese interés. Como somos Rey de Copas, se debe sentir muy cómoda", lanzó el presidente del "Rojo".

Hugo Moyano, sobre el conflicto en Independiente: "Tenemos controlada a la barra"

Al respecto, la ex ministra de Seguridad afirmó: "No voy a bajar a un barro al que Moyano está acostumbrado. No hay dudas de que tiene que haber un cambio en Independiente".

En declaraciones radiales, la ex diputada nacional denunció que "Independiente ha sido manejado con fondos del Sindicato de Camioneros" y contó su experiencia como socia: "A mí me echaron de Independiente. Me sacaron el carnet de un día para el otro. Cuando Cantero era presidente yo me asocié, porque me parecía que era una aire nuevo".

Asimismo, Bullrich reconoció su intención de involucrarse en la vida política del "Rojo", pero aclaró que no busca meterse en la Comisión Directiva. "No es que me interese participar en la conducción de Independiente. A mí me interesa la transparencia en todos lados y voy a apoyar a aquellos que realmente quieran un club transparente", explicó. Independiente concurrirá a las urnas en diciembre próximo para renovar sus autoridades.

ED