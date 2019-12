Hugo Moyano, sobre los incidentes en la UTA: "Hay 'hdp' que están apuntando a que yo sea el responsable"

El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió este martes 17 de diciembre a los violentos incidentes que tuvieron lugar ayer en la sede de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en el presunto marco de una pelea entre facciones internas contra Roberto Fernández.

“Estaba escuchando a varios periodistas, entre ellos al gordito ese que está en Canal 13 (por Nicolás Wiñazki), que es la representación del cinismo. Y querían involucrarme a mí en algo que nada que ver”, expresó el dirigente en declaraciones al programa de Luis Novaresio por Radio La Red. “Pero los 'hdp' son así en todos lados y ustedes (por los periodistas) también tienen bastantes 'hdp' porque hay en todos lados. Están apuntando a que yo sea el responsable, no sé de qué”, agregó.

Según explicó el sindicalista, lo que pasa en UTA “es una realidad que hay que verla de todos lados” porque “la gente se cansó de denunciar” y “los choferes sufren todo tipo de agresiones, tienen un salario indigno y no tienen obra social". Además, "hay compañeros que están en el barrido que tienen un salario más alto que ellos”.

Ayer, luego de una jornada marcada de tensión, en la que Fernández terminó atrincherado en el techo y hubo 11 heridos y un detenido, las dos facciones llegaron a un principio de acuerdo con la fiscal Estela Andrade y los manifestantes abandonaron por la noche las instalaciones del edificio.

Con respecto a su relación con el conflicto, Moyano aseguró: “(Tiempo atrás) hice una elección en el gremio. Fui el único candidato y me votaron miles de personas. Cuando uno hace las cosas bien, pasa eso”. En este sentido, afirmó: “Uno conoce todas las cosas que se hablan y de ahí a decir que yo estuve detrás de eso, es una barbaridad. Eso solo lo hacen los ‘hdp’, los mal paridos”.

El gremialista señaló también que “estos muchachos (la oposición a Fernández) no pudieron participar de la elección porque buscan la forma para que no lo hagan. En muchos casos usan a los jubilados para que voten en las elecciones y esto genera la reacción de la gente”.

“Yo repudio la violencia que sucedió ayer, pero si a mí me pasa eso ya habría presentado la renuncia. La gente no actúa por casualidad. Los choferes se sienten totalmente desprotegidos. Los matan, les cortan un dedo”, sostuvo.

El camionero se refirió, además, a su intención de poner un hombre de su riñón en el ministerio de Transporte. “Lo que queríamos era que fuera alguien que sepa del tema. Nosotros queríamos a alguien en la Secretaría de Transporte. Vamos a sacar una solicitada la semana que viene. Van a entender lo que sucede en el transporte”, argumentó.

Sobre su relación con el Gobierno de Alberto Fernández, dijo: “Yo no estoy enojado con el Gobierno. Es una fantasía total. Estos mal paridos (por los periodistas) que hablan de estas cosas. A mí no me asusta nada. Si hay algo que no me gusta lo digo”, y recalcó: “Las medidas son interesantes aunque no suficientes porque la situación es muy complicada".

Por último, Moyano se refirió al aumento de las retenciones consignado este fin de semana por la nueva administración. “El campo se queja. Es lógico, pero hay que ver. Ellos en los últimos años tuvieron alguna ventaja y les fue bien. Hay que poner un poco cada uno. Yo tendría que salir a pedir más de 60 por ciento de aumento. Todavía estamos haciendo los últimos números para llegar un acuerdo”.

