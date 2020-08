Tras las duras críticas del empresario y conductor Mario Pergolini a la Ley del Teletrabajo, varios legisladores del oficialismo salieron a responder sus cuestionamientos. "Ustedes son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad, que hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo", sentenció el periodista con respecto a los legisladores que sancionaron la iniciativa la semana pasada. Sus dichos fueron repudiados fuertemente en las redes sociales pero ahora dos integrantes del oficialismo recogieron el guante y le respondieron.

El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, le contestó primero en Twitter, donde compartió un video de las declaraciones del conductor. "En el diccionario del negrero argentino, tener 2 o 3 trabajos cortos y sencillos, es trabajar a destajo y sin derechos. Volveríamos a la prehistoria del sindicalismo, con jornaleros digitales", sostuvo el sindicalista.

En diálogo con Diputados TV, Yasky profundizó la defensa de la norma: "La ley establece piso mínimo de derecho. Están haciendo todo un cuestionamiento algunos sectores y sobre todo me llamó la atención la soberbia y la falta de respeto el ciudadano Pergolini (...) que nunca fue convocado por no pertenecer a ninguna cámara. Pero no se puede aceptar el argumento de que ‘si un trabajador no tiene ningún derecho a mí se me hace más fácil ofrecerle empleo’. Porque con eso nos vamos a la Edad Media a competir con los call centers de la India que trabajan 23 horas con un pie atado en una mesa".

En conversación con C5N, Yasky argumentó que esta modalidad de trabajo se desarrolló y multiplicó durante la pandemia de coronavirus y "hace falta cubrir el vacío legal". "La ignorancia de este señor es tan extrema que ni tan siquiera se percató que ya existen varios convenios que incorporan la modalidad de teletrabajo. Me asombró, dijo que tener dos o tres trabajos sencillos cortitos, le faltó decir como para juntar un salario. Eso es un negreo puro", agregó.

"Creo que hay mucha ignorancia en lo que dice y confunde el freelance con la modalidad de teletrabajo, que no tienen nada que ver (...). Demostró el señor Pergolini qué lejos está de ponerse a la altura de aquellos que cuando toman un micrófono tienen una gran responsabilidad, sobre todo informar con objetividad y no hablar como un empresario que quiere negrear, explotar y que se siente indignado porque hay una ley que no se lo permite", cerró.

Por su parte, el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, también usó Twitter para defender la norma. "Sancionamos la ley de teletrabajo y, como cada vez que se aprueban leyes a favor de los trabajadores, escuchamos augurios catastróficos que nunca se cumplen", consideró, y luego compartió en un hilo 10 puntos en los que defendió que la nueva regulación "no será un obstáculo sino una mejora que refuerza y amplía derechos".

"Siempre que se logran nuevos derechos laborales, los grandes empresarios pronostican una caída del empleo. El empleo cae cuando hay un modelo de país que prioriza la especulación financiera sobre la producción nacional, no cuando se reconocen derechos. Terminemos con la mentira", sentenció el ex titular de Aerolíneas Argentinas.

Entrevistado por AM 750, Recalde manifestó: "Hay que explicarle a Pergolini y a los empresarios que no leyeron la ley (...) Esto de que alguien que era freelance ahora va a pasar a relación de dependencia a partir de esta ley no es así, como tampoco se puede dejar de contratar a alguien freelance". "La ley es bastante inocua, mejora en muchos aspectos pero en nada complica u obstruye a los empleadores", destacó.

"Lo que más les molesta no es una cuestión económica, sino con que el trabajador tiene más potestades dentro de su contrato de trabajo. Esa autoridad que tiene el empleador se ve un poco, apenitas, menoscaba con un derecho que es el de la desconexión y a la reversibildiad. Hasta ahora todas las decisiones de cambios durante el contrato de trabajo estaban reservadas por la ley exclusivamente el empleador", afirmó el senador porteño.

Por su parte, la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) calificó de "lamentables" las declaraciones de Pergolini. El secretario general de la entidad, Horacio Arreceygor, repudió "los insultos y las palabras insensatas del empresario referidas a lxs legisladorxs que aprobaron la ley", también le aconsejó la lectura de la norma "para no abonar, con argumentos falsos y mentiras, a la desinformación de la población".

"Es falso que la ley obligue a ningún trabajador freelance a pasar a relación de dependencia. La nueva norma se aplica a vínculos laborales que ya estaban encuadrados en relación de dependencia y a quienes, en futuras contrataciones, encuadren de tal manera", indicó COSITMECOS en un comunicado.

También hubo defensores del conductor. El economista Miguel Boggiano expresó: "Estoy en un 110% de acuerdo con Mario Pergolini. La ley de teletrabajo está hecha por imbéciles que no dieron trabajo en su puta vida, que creen que el empleador es un HdP y que juegan para la mafia sindical".

