Impuesto a las Ganancias | Sergio Massa espera que se sancioné antes del 1° de marzo

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que oficialismo espera poder sancionar el proyecto que eleva el piso del impuesto a las ganancias antes del 1º de marzo. "El proyecto, más allá de contar con el aval técnico, requiere que los diputados reciban el informe de sustentabilidad e impacto. Los trabajadores van a tener una participación en la discusión", indicó el tigrense.



Y agregó: "Vamos a ver si llegamos a sancionar antes del 1º de marzo. El Gobierno tiene la decisión de llevar adelante esta medida, y diferentes legisladores de otros sectores también han firmado. 1.267.000 trabajadores que hoy pagan impuesto a las ganancias dejarían de pagar, también todos los jubilados y pensionados que cobran hasta 152.000 pesos".

La Cámara baja tiene prevista una sesión para el próximo jueves con una agenda de temas centrados en lo económico como el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda que impulsa el ministro Martín Guzmán y para que el texto de a

hay mucha avivada en Argentina

hoy el estado tiene la responsabilidad de cuidar los dolares que la argentina necesita

las empresas que hoy tienen saldo neto positivo por exportaciones no tienen problema de dolares

hay que tener un regimaen de comercio administrado

si vos me decis a la argentina le sobran dolares

sino lo que termina pasando es qu se termina generando una enorme presion sobre el tipo de cambio

se termina trasladando a los

importaciones 2020

contra 2019

la argentina crecio en importaciones, en pandemia

evidenemtenete fue avivadas para buscar dolares

tenes que establecer cuales son tus prioridades

y darle los dolares a los que son prioritarios

superavit comercial, permite regimen de generacion de reservas

arg va a ser sustentabe cuando el banco central pueda tener reservas

definir cuales son nuestros ganadores de la economia

construccion

arg tiene un pbi que depende mucho del mercado interno

tenes que sostener con politicas macro y micro el consumo

exportaciones en mineria, agroindustrial, hidrocarburos

subir las retenciones?

yo creo que hoy no esta en discusion

la ley pone un tope

el presidente lo que planteo que es importante que nos sentemos a la mesa sin usar herramientas que no querramos usar

no obliguen al estado a usar herramienteas que no quiere usar

creo que sentar el consejo industrial

el camspo es uno de los grandes aliados

esi mportante que analicemos cada tema sin prejuicios, objetivamente

desde el punto de vista de funcionamiento del gobierno, el pte ha buscado con el consejo industrial, acordar las medidas

cuadno hay puja distributiv hay tension

asi como te peleas con un gre

el complejo agroundustrial que sea fuerte en materia exportadora pero que tengas garantizado la señora cuando va al super no tenga perdida todos los dias

no hay amenazas

que nadie se sienta amenazado

el presidente planteo las herramientas que tenia disponible

todos tenemos que saltar la idea en la logica amigo enemigo

es una deuda enorme

cuando nace la tablita de machinea abarcaba al 10% de los

a partir de los 150 mil a 220 mil

para que no se produzca el salto brusco

sino el trabajador te dice yo no hago horas extras

y se hace en negro

es clave para la recuperacion del consumo

pbi que depende mucho del mercado interno

la arg cuando crece el mercado interno

hoy la realidad que tenes te obliga no solo a pensar como recuperas el consumo

yo no siento que el gobierno esta en un extremo

lo que nosotros tenemos que aprender es que todos los extrremos

si nostoros tenemos responsabildidad de gobernar la argentina

en esta cosa que el campo es enemigo del gobierno, el pte invita a la mesa de enlacen

no hay un tema de creer que el otro es un enemigo

no siento en ningun dirigente politico que expres una idea distinta, una cosa de enemistad

juega mucho el tema de la personalida,d para mi no es todo blanco negro

en tu casa tu familia no estas de acuerdo con todos todo el tiempo

el pretende es cuando todod se pretende transformar en tragedia

los argentinos lo que necesitan es que resolvamos los problemas, no estar en guerras dialecicas

PASO

tres variantes

correr la fecha por el tema sanitario

otra variante que es la posibilidad de que se unfiiquen en el mismo dia

la tercera variante que es suspender

las paso

a todo le pone etiqueta en la frente

estamos viendo cual es la mejor

la que se puede acordar, la que se puede trabajar en consenso con la oposicion

la solucion que tengamos que sea de consenso

(pte)

el que mas le conviene la gente

aca lo que esta en juego es la cuestion sanitaria

no si jxc puede acomodar la lista

como no se puede postergar mandato hay que encontrar mecanismo para reducir riestogs, mejnor cantitdad de movilizacion

una aleccion con pandemia tiene mas gastos que el habitual

prefiero que la gastemos en vacunas

la inseguridad no dejo de ser prioridad

desinversion que el presidente tomo la decision de corregir

el gobierno trannsfirio por 80 millones de pesos

no es la plata para cualquier cosa, es para seguridad

escucho otros intendentes

tienen que presentar

el destino tiene qu ser moviles, camaras, tecnologias

olvidate de los casos resonantes que conoces

olvidate de jueces feerales

todos los dias en tu programa mostrars fiscales que no haen lo que tienen que hacer, jueces

inexoralblemten si hay un poder del estado que la sociedad siente que esta en deuda es el pj

vos me decis el punto de partida que el gobierno tomo no me gusta

la resputea de la opisicion fue no lo tratamos

la politica no le debe una reforma, en temas como las

plantee juicios por jurados

metas de correccion de funcionamiento dejueves

en vez de discutir las cosas, es mejor agarrarse de un titulo

no gusta esta, cual gusta

hay alguien planteando algo

argentina debe dejar de ser obstructiva para ser propositiva

me pase cuatro años peleando con el gob de macri por el impuesto

macri me tildo de ventajita

al otro dia me dedico media cadena nacional desde el aeropuerto de mendoza

hoy estamos presentando la misma ley que cuando eramos oposicion

hay que ejercer el ejercicio de la paciencoa y la tolerancia

el presidente toma las decisiones pensando en que es mejor para la argentina

hay que

a los sectores que mas dialograron los tildaron de tibio

el mas dialoguita lo liquidaron con lso fondos

hubo durante 6 meses hubo una negociacion

horacio venia sabiendo que h

parte de su partido sabia que hubo una mesa de negociacion

lo empujaron a enfrentarse

todo ese proceso

todos tenemos que bajar un cambio

el pais viene de una crisis

un estrepito por el fracaso de macri que todavia no termino

recuperar el ingreso es otra prioridad, lo demas tienq eue ser ser secundario