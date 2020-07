Imputados y querellantes en un expediente de más de 20 cuerpos

El expediente por espionaje ilegal que tramitará a partir de ahora en el despacho del juez federal Juan Pablo Auge, acumula más de 20 cuerpos, 21 detenidos y un prófugo. Además de más de medio centenar de víctimas, muchos de los cuales ya se presentaron como querellantes en el caso.

IMPUTADOS

El martes, con la ronda de detenciones ordenadas por el juez Federico Villena, antes de ser apartado del caso, quedaron tras las rejas la ex secretaria de Casa Rosada durante la gestión de Cambiemos, Susana Martinengo así como dos ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) el de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y el de Operaciones, Alan Ruíz. Este último no es un desconocido para Auge, ya que fue él mismo quien mandó a detenerlo en la causa por el espionaje al Instituto Patria, el pasado sábado 20 de junio. Además están los ex espías Jorge Horacio “Turco” Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Guillermo Matta, y Mercedes Funes Silva. Y otros agentes como María Andrea Fermani, Mariano Flores, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli. Junto a Dominique Lasaigues y Javier Bustos, dos de los últimos en entregarse a la justicia. En tanto que aún está prófugo Martín Terra, un chef que entró a la AFI por amistad con el ex titular del organismo en tiempos del macrismo, Gustavo Arribas. Terra además es ex esposo de la actual mujer del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, una de las víctimas del caso. Al cierre de esta edición la mayoría de los involucrados obtenía la prisión domiciliaria. No así Martinengo, sobre quien se esperaba resolución.

QUERELLANTES

Entre los más de 50 afectados en el caso están desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pasando por su segundo Diego Santilli, así como por figuras de peso dentro de Juntos por el Cambio (JxC) como Emilio Monzó y Nicolás Massot hasta los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. Todos parte de una lista en la que, a medida que eran convocados para presentarse para conocer el material, todos fueron convirtiéndose en querellantes en el caso. La lista de víctimas del caso incluye al periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, al camarista Martín Irúrzun y a la legisladora Graciela Camaño, además de referentes de la iglesia cátolica como el arzobispo de Lomas, Jorge Lugones y el padre Pepe. En el correr de esta semana, en tanto, se sumaron nuevos nombres a la lista de espiados, luego de que se analizara nueva parte de la prueba. Entre estos ellos está la actual titular del INADI, Victoria Donda, el dirigente social Juan Grabois y la vicegobernadora, Verónica Magario. También Lázaro Báez y Cristóbal López. En tanto que el jueves se presentó el abogado de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, para presentarse como querellante. La ex funcionaria no pudo ir personalmente a Lomas de Zamora aún por estar cursando un cuadro de covid.