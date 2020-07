Ex combatiente, fanático del pincha y de perfil bajo, quién maneja ahora la causa de espionaje

La agenda del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge cambió drásticamente ayer a las 9 de la mañana. Fue cuando se supo que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata decidió que fuera él quien se hiciera cargo de la causa por espionaje ilegal que, hasta entonces, tramitaba en el despacho de su par de esa jurisdicción, Federico Villena.

Aunque se trata de la causa más resonante del momento, para Auge, de perfil bajo y especialista en derecho civil, el espionaje ilegal no es una novedad. En su juzgado tramita otro expediente sensible sobre el tema: el que involucra a las maniobras ilegales realizadas en el Instituto Patria y el propio domicilio de Cristina Kirchner. Fue en el marco de ese caso en el que hace dos semanas ordenó la detención de Alan Ruíz, el ex jefe de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo. Un personaje que volverá a cruzar en este expediente que acumula 21 detenidos.

A partir de ahora, Auge seguirá teniendo ese primer caso y, desde ayer, la de espionaje a políticos como CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Emilio Monzó entre otros. En ese universo de espiados también hay periodistas, miembros de la iglesia católica, dirigentes sociales y de pueblos originarios, así como sindicalistas y hasta un ex familiar del ex presidente, Mauricio Macri.

El volumen del caso es abrumador: más de 50 víctimas, 21 detenidos, un prófugo y decenas de pedidos por partes de estos. Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones platense comenzaron a presentarse planteos de nulidad por lo realizado por Villena, que Auge deberá resolver.

Platense de 58 años, Auge es especialista en derecho civil y proviene de una familia reconocida en la ciudad de las diagonales, vinculada a la justicia y cercanos a la Unión Cívica Radical. En 1982 era un conscripto que cumplía el servicio militar obligatorio cuando comenzó el conflicto y fue enviado a la guerra de Malvinas.

A su vuelta ingresó a la facultad y luego al Poder Judicial. Pasó por varios cargos hasta que en 2008 se convirtió en juez, en el departamento de Lomas de Zamora. Concursó y fue elegido para el Juzgado Federal, Civil, Comercial y Contencioso Administrativo. Ante la vacante sin cubrir del juzgado federal 2 de esa jurisdicción fue elegido para subrogarlo.

A ese despacho llegó hace dos semanas el pedido de la fiscal Cecilia Incardona para detener a Alan Ruíz, el ex Jefe de Operaciones de la AFi durante el gobierno de Mauricio Macri. Auge hizo lugar al pedido de la fiscal, en el marco del Instituto Patria y dispuso de la detención. Menos de 48 horas después sentó a Ruíz en indagatoria.

Lo imputó por presunta violación de la ley de inteligencia y falsedad de documentos públicos. Ruiz negó haber hecho tareas ilegales y afirmó que estaban justificadas legalmente. La violación de la ley de Inteligencia que se le achaca es por el presunto espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de CFK, y la falsedad de documento público se le imputa por el material utilizado para justificar esas dos operaciones.

En el caso de espionaje que llegó desde el juzgado de Villena, al igual que en el caso del búnker kirchnerista, Auge decidió que la investigación sea llevada adelante por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyerabide. Los mismos dos que ya venían en ambos casos. Una solución de continuidad en medio de una causa con prueba que avanzaba con celeridad y quedó empantanada.

Auge es fanático del Club Estudiantes de la Plata. No solo del fútbol, sino también del golf, en donde jugó distintos torneos. Otra de sus pasiones es la pesca. Todo esto ahora, deberá esperar.