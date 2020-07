Florencia Macri se mantiene al margen del ‘espionaje M’

El comienzo de una nueva etapa de la cuarentena se llevó gran parte de la atención pública esta semana. Sin embargo, la investigación sobre posibles espionajes ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo a la par. Las detenciones, declaraciones e imputaciones sociales que se realizaron durante los últimos días tuvieron el mismo nivel de análisis que la expansión del coronavirus en el país.

En la extensa causa hay decenas de nombres pero uno en particular pasó casi desapercibido: Florencia Macri. La hermana menor del ex presidente aparece entre las personas escuchadas por los agentes de la Asociación Federal de Inteligencia (AFI). “Concurrimos hasta el lugar. Al lado del domicilio había una casa que estaba en construcción. En el viaje Emiliano Mata (otro agente) me va comentando que Alan Ruiz tenía un contacto con el arquitecto que estaba haciendo la remodelación de toda la fachada y que sería ese arquitecto quien les iba a dar ingreso a la obra para, desde ahí, obtener fotografías del lugar”, habría dicho uno de los implicados según indicó Noticias.

Al lugar que hace referencia el testimonio es una casa ubicada en San Isidro, donde Florencia Macri vivía junto a su pareja de ese momento, Salvatore Pica. De todas formas, la hija menor de Franco Macri prefiere mantenerse al margen de todos estos hechos. Hace ya un tiempo que decidió “reiniciar” su vida y el destino elegido para hacerlo fue Miami. Desde hace unos meses se encuentra radicada en esa ciudad junto a dos amigas, con quienes está iniciando un emprendimiento de indumentaria.

Si bien siempre se dedicó a la fotografía, en esta ocasión encontró en la fabricación de prendas un espacio para desarrollar su faceta artística. La marca, que ya comercializa productos de forma online, se llama Come On World y tendrá un lanzamiento oficial para 2021. “El objetivo es desarrollar prendas ‘sin tiempo’, con productos premium y en cantidades limitadas. Se inspira en la cultura punk y el surrealismo y los productos serán unisex, elegantes, desafiantes y con diseño funcional. Perfecto para aquellos que están buscando una experiencia distinta”, explica la propia Florencia.

Rutina. El círculo íntimo que la rodea en Miami asegura que se encuentra de muy buen humor. “Se levanta temprano, trabaja muchas horas en el taller que montó y se la nota motivada con este proyecto”, explicaron a PERFIL. Además, ve la oportunidad para ayudar con un tema que siempre le preocupó: la protección de animales. “Parte de las ganancias las destinará a refugios de animales que se encargan de proteger distintas especies pero, sobre todo, perros”, indican sus allegados.

Durante las últimas semanas, el grupo comenzó a subir material a las redes sociales donde se las puede ver trabajando en las prendas. También empezaron a divulgar con más frecuencias piezas publicitarias para promocionar la marca. Muchas de ellas la tienen como protagonista a Florencia, incluido un video que se filmó en París a fines del años pasado. La directora fue Katja Stuckrath quien también ha realizado proyectos audiovisuales con Calu Rivero.

Su presencia en la ciudad francesa no fue casual. “Estuvo allí y en otras ciudades como Londres y Nueva York para comprar los materiales y que sean de la mejor calidad. Estudió muchísimo y se interiorizó sobre todas las partes que componen el proceso”, señalan desde su entorno.

De todas formas Florencia también se hace tiempo para la fotografía, su primer amor. Cuando tiene tiempo sube imágenes a sus redes sociales hechas por ella misma. Antes de cambiar de rubro solía realizar muestras en distintos espacios culturales de Buenos Aires. Una de las últimas tuvo lugar en septiembre del 2018 cuando se presentó en la galería Beta Sur, ubicada en La Boca. Allí se desplegaron 28 fotografías de su autoría bajo el nombre Mono o Stereo.

Salidas. En Miami están habilitados los locales gastronómicos para recibir una determinada cantidad de personas tomando las medidas requeridas de seguridad. Por eso, Florencia y sus dos amigas aprovechan para realizar algunas cenas similares a las que hacían antes de la pandemia. También recorren locales durante el día cuando no están enfocadas en la producción. “Está muy bien y contenta”, dicen quienes la conocen y esquivan la consulta por la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de su hermano.

No hay información sobre una posible declaración de Florencia en la causa. Como es una de las espiadas podría presentarse como víctima pero parece poco probable que esto suceda ya que ella está en otro país y su atención está puesta en el emprendimiento. Mientras tanto, su ex pareja Salvatore Pica aseguró a Noticias que tiene un abogado pero prefiere no hacer declaraciones al respecto. En su caso se encuentra en Olbia, un pueblo de Cerdeña, Italia.

El material realizado en torno a su persona constaría de fotografías tanto de la casa en San Isidro como de los vehículos que utilizaban para circular. Por el momento no han aparecido escuchas ni otro tipo de contenido con respecto a ella. No hay certezas sobre los motivos del presunto espionaje pero no es la primera vez que algo así sucede ya que en 2009, cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reveló un seguimiento a Sandra, otra de sus hermanas.