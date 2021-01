Imputaron a Victoria Donda tras la denuncia de su empleada doméstica

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, fue imputada este miércoles 6 de enero por "administración fraudulenta y malversación de fondos públicos", luego de que su empleada doméstica denunciara que la funcionaria le ofreció un plan social o un trabajo en el organismo.

La denuncia contra la exdiputada fue presentada por el abogado Fernando Zarabozo, en representación de Arminda Banda Oxa, de 63 años, la empleada doméstica. Según denunciaron los abogados de la mujer, ella trabaja desde 2007 con la titular del Inadi, y el ofrecimiento fue ante el reclamo de indemnización y aportes jubilatorios.

La causa le tocó al juez Sebastián Casanello, que subroga el Juzgado Federal 12, y el juez la delegó al fiscal Guillermo Marijuán, quien se encuentra de licencia. En su reemplazo actúa Eduardo Taiano, que impulsó el caso e imputó a la funcionaria, según detalló NA.

El abogado de la mujer, de nacionalidad boliviana, afirmó que Donda quiso despedirla cuando se decretó el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, "intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral".

Victoria Donda sobre su empleada doméstica: "Se están aprovechando de ella"

De acuerdo a la presentación judicial, la funcionaria le ofreció, en caso de acceder a la propuesta, "la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado".

El fiscal Taiano pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas, que la ANSES remita la documentación sobre Oxa y que el abogado Zarabozo se presente a ratificar la denuncia el próximo martes con toda la documentación que tenga para sustentar los cargos que se le imputan a la funcionaria.

Las declaraciones de Victoria Donda

Luego de que se conocieran las acusaciones el pasado lunes 4 de enero, Donda confirmó a PERFIL que le había ofrecido la posibilidad de acceder a un plan social o a una contratación en el organismo que dirige porque la mujer le manifestó que no podía seguir trabajando debido a un problema de salud de un hermano, e iba a quedarse sin ingresos.

“Ella tenía un hermano muy mal, internado, y me decía que no quería seguir trabajando. Entonces para que no se quede sin ningún tipo de sustento, le ofrecí inscribirla en algún plan y que preste servicio cerca de su casa, no en mi casa”, relató a este medio. También aseguró que la mujer trabaja con ella desde 2016 -no desde 2007- y que se encuentra “registrada como corresponde”.

“Yo lo que te estoy diciendo es que por ahí podemos anotarte en un plan, en algo podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan", dice Victoria Donda en uno de los audios que presentó el abogado en la denuncia y que la funcionaria también compartió con los medios. Y agrega: "Después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso y entiendo también que vos necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos 10 mil pesos, y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”, sostiene.

Qué dice el audio de Victoria Donda y de qué la acusa la empleada doméstica

Ante las críticas y la denuncia del letrado por ofrecerle a la mujer trabajar en el INADI, Victoria Donda reafirmó a este portal que le dio esa posibilidad porque iba a renunciar a su trabajo y necesitaba el dinero: "Le ofrecí un contrato en el INADI para que entre a trabajar como maestranza, porque me dijo que su hermano estaba internado y que estaba mal”.

En tanto, en sus redes sociales, Donde detalló: "Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio", sostuvo Donda.

La palabra de Alberto Fernández

Consultado al respecto, el presidente Alberto Fernández defendió a Victoria Donda y afirmó: "Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado", dijo en diálogo con Radio Con Vos.

El jefe de Estado subrayó que "es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo" y que también "es cierto que ha habido abusos" y agregó: "Creo que el Estado no debe ser una maquinaria de empleo". "Ella le ofreció un plan social, o un contrato en el INADI que es algo muy parecido a un plan social", sostuvo el primer mandatario, quien no manifestó la intención de que la titular del Inadi renuncie a su cargo por lo ocurrido.