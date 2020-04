Intendente gana $180 mil y dice: "No voy a donar nada de mi sueldo"

por Pablo Rodriguez

Mientras el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que se recortará el sueldo en un 45% a partir del mes de abril, el debate sobre el “costo de la política” en plena pandemia de Covid-19 alcanza a varios niveles. El intendente de la localidad bonaerense de Monte Hermoso Alejandro Dichiara (PJ), se sumó a la polémica. “Trabajé toda la vida de esto, no le voy a regalar mi plata a nadie, porque no tengo precio yo. 180 lucas por mes, es poco lo que estoy cobrando. No voy a donar nada de mi sueldo”, había dicho más temprano en Radio Atlántica.

Ante la consulta de PERFIL, Dichiara, quien fue senador provincial y dos veces electo intendente (2007 y 2019), admitió que si bien la frase resultó “desafortunada” no se arrepiente porque “defiende” a la dirigencia política. “La oposición quiere justificar todo lo que no hicieron hasta ahora y que con este tipo de iniciativas salvarían a la sociedad. No me eligieron para donar parte de mi sueldo: El que quiere debatir algo que venga, no tengo problema”, aseguró.

ExRandazzista hoy referenciado a nivel nacional con Máximo Kirchner y con el ala de intendentes que encabeza Martín Insaurralde, Dichiara se mostró en contra de la iniciativa y explicó que ya de hecho viene realizando donaciones. “El 20 por ciento del sueldo ya lo dono de hecho. Coopero con diferentes causas pero sin decirselo con la comunidad.”

“No solucionas nada con el 20% de nuestro sueldo. Entiendo que cuando uno cobra 180 y lo compara con uno que gana 30 pueda generar indignación. Los que estamos en la política por convicción tenemos que dar el debate. Yo justifico mi sueldo con el trabajo que realizó”, explicó y se quejó de los sueldos de intendentes de municipios vecinos que ganan “mucho más y no dicen nada.”

Sin casos positivos de Coronavirus, Dichiara aseguró que mantendrá el cierre del acceso al balneario, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno nacional para frenar la pandemia. Con un gasto de $750 mil pesos quincenales (el municipio tiene un presupuesto anual de 900 millones), el jefe comunal asegura que allí “no hay hambre”. Además, según confirmó a este medio, no tiene contemplado pedir levantar la cuarentena aunque sí le pedirá al gobernador Axel Kicillof que agregue a las excepciones al rubro de la construcción.