El horrible argumento del intendente de Mar del Plata para que vuelva la colimba

En medio de la polémica por el "Servicio Cívico Voluntario en Valores", el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, fue mucho más allá y reclamó por la vuelta del servicio militar obligatorio, pero también pidió incluir a mujeres y discapacitados. No conforme con su, al menos, polémica postura, dejó una frase vergonzosa: "A los discapacitados les daría un motivo para vivir".

El jefe comunal dialogó con la prensa local y consideró que la decisión "de un grupo de dementes" de eliminar el servicio militar obligatorio fue “un desastre para el país”.

"Todos los que lo hicimos algunas vez estamos de acuerdo en que no debía ser como era, que debía modificarse. Pero no debió haberse eliminado nunca. Fue una locura total de una manga de dementes", inició su controvertido comentario.

Adolfo Pérez Esquivel sobre el Servicio Cívico Voluntario: "Es una colimba encubierta"

Asimismo, siguió: “Hoy pagamos las consecuencias, hay una enorme juventud que no tiene nada que hacer, que no tiene un oficio y que anda dado vueltas, en vez de estar aprendiendo a cuidar la soberanía argentina, están drogándose en un plaza o tomando cerveza”.

Cuando le preguntaron si debía ser obligatorio, el funcionario redobló la apuesta. "Y para las mujeres también. Además lo haría también para los discapacitados. Aprenderían a tener orden, a tener disciplina, en muchos casos a ser higiénicos".

En esa línea, apuntó contra las escuelas: “Si hay algo que no dan, es orden y disciplina. Lamentablemente es así. Yo soy docente, lo he vivido. No era el caso de mi escuela”.

Sin embargo, señaló que no es necesario el uso de armas: "Yo no les pondría armas en las manos porque eso no es necesario. Pero sí es necesario levantarse a la misma hora, aprender a comer, a bañarse todos los días, a lavarse la ropa llegado el caso, a hacer una cama".

Bullrich negó que el Servicio Cívico sea una vuelta a "la colimba" y aclaró que no habrá armas

Sobre los motivos para incluir a las mujeres y discapacitados en el servicio militar, argumentó: "Si usted incluye a los discapacitados les daría un motivo para vivir, para hacer cosas un oficio. Creo que hay que ser inclusivos, no separar a la gente, sino incluirla toda y que cada uno dentro de su función pueda hacer algo".

En ese sentido, profundizó: "No deberíamos hacer algo como el servicio que conocimos, armados y para desfilar, sino algo para que los chicos conozcan el país, para que vean otras realidades y también habría que aprovechar para dar clases".

"Yo di clases en el ejército de historia, tuve alumnos que no sabían quienes habían sido San Martin o Belgrano, y había otros a los que les dábamos una pastilla de jabón, la olían y la guardaban en el armario porque no sabían que era para bañarse", concluyó.

ED CP