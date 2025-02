El peronismo de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un proceso de disputas de cara al armado de listas para las elecciones 2025. El desdoblamiento de los comicios y el enfrentamiento que el oficialismo de Jorge Macri y el PRO mantiene con La Libertad Avanza podría polarizar el escenario, complicando las posibilidades de una lista opositora, aunque si se capitaliza esa disputa y el peronismo logra un buen resultado, las miras estarán puestas inmediatamente en 2027. Ambos sectores coinciden en que el PRO atraviesa un “desgaste”, pero tienen diferencias en el perfil y el esquema para aprovecharlo.

Juan Manuel Abal Medina podría disputar una interna con el sector liderado por Mariano Recalde, Víctor Santamaría y Juan Manuel Olmos. “Queremos ir a una PASO, pero si no la hay, pediremos una interna partidaria”, dicen desde el sector del ex jefe de Gabinete.

Sin embargo, la muy probable suspensión de las internas abiertas en el distrito pone obstáculos en los mecanismos para disputar esos lugares, ya que el partido debería invertir en esos recursos, y desde el sector de Recalde afirman que “no hay escenario de interna” y que es solamente una campaña del sector de Abal Medina para posicionarse en mejores lugares. “Levantan el perfil como una estrategia para levantar sus lugares en los cargos”, sostuvieron allegados al senador Mariano Recalde en diálogo con Perfil.

“El peronismo no es solo el cristinismo, ellos ningunean a los otros sectores, que tienen otra mirada y también tienen que estar representados”, afirman desde el entorno de Abal Medina, y destacaron que la alternativa del peronismo en la Ciudad necesita una opción competitiva que tenga como objetivo gobernar la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2027. Además, consideran muy importante que esa opción se reivindique “orgullosamente peronista”. “El cristinismo en la ciudad va medio disfrazado, con propuestas radicales o progres, hay que reforzar la identidad del peronismo y convocar a otros”, afirman.

Desde la conducción del PJ porteño omiten estas críticas y reivindican que la vocación frentista y amplia “existe desde hace muchísimos años”. “Tiene tres patas fundamentales, Juan Manuel Olmos, La Cámpora y Víctor Santamaría. En función de los acuerdos se buscan alianzas y los mejores candidatos que se tienen en cada momento”, responden. Al mismo tiempo, sostienen que sus adversarios cuentan con poca representatividad en el distrito. “¿Cuánta militancia junta Abal Medina? ¿Cuántas unidades básicas tiene? Si hace un acto, ¿cuánta gente va? El kicillofismo en la Ciudad tiene un Centro cultural, el Morán en Villa Urquiza, y nada más”, dispararon desde el sector de Recalde.

Desde el entorno de Abal Medina, sin embargo, destacan que la interna no se agota en una cuestión de lugares en las listas y señalan diferencias en la estrategia comunicacional. “Hay que salir del ninguneo al ciudadano, como cuando Alberto Fernández dijo que es una ciudad ‘opulenta’, y centrarse en propuestas hacia el ciudadano de a pie”.

“Tenemos que dejar de decir que la Ciudad de Buenos Aires no podemos ganarla porque no sé qué cosa. Mirá Córdoba: hay un peronismo que pensó Córdoba, las necesidades de los cordobeses, y pudo ganar y gobernar. Necesitamos un peronismo que piense la política de seguridad, transporte, que no sólo denuncie las arbitrariedades del PRO sino que le hable a la mayoría de los vecinos”, argumentaron desde el entorno del ex jefe de Gabinete, en comunicación con Perfil.

Por otra parte, señalaron que es necesaria una mayor capacidad de autocrítica. “Tuvimos un muy mal gobierno como fue el de Alberto. Una figura armada por el sector de Santa María, Olmos y Recalde en la Ciudad, ese fue el espacio que armó a Alberto en todo este tiempo”.

Sin embargo, en el entorno de Mariano Recalde desestiman la idea de que la sangre llegue al río y afirman que se trata de un escenario ficticio para disputar espacios. “Todo el mundo juega su juego. Abal Medina está intentando posicionarse y generar una disputa que no existe”, señalaron fuentes cercanas a Recalde. Para este sector, la estructura interna del peronismo porteño está mucho más consolidada y no hay lugar para una confrontación real. “El consejo metropolitano se reunió este lunes, y el propio Abal Medina estuvo ahí sentado, firmando el acta sin conflictos. No hay clima de PASO ni por casualidad”, aseguraron, descartando cualquier posibilidad de una interna inmediata. “Se firmó el acta para construir un frente con amplitud en oposición a La Libertad Avanza y Jorge Macri, no hubo tensiones”, agregaron.

A pesar de las discrepancias, los dos sectores coinciden en un punto: el agotamiento de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos espacios coinciden en que la administración actual está mostrando evidentes problemas de gestión, los que se han agudizado con el paso de los años. “Gobiernan desde 2007 y la falta de gestión es evidente. Se les escapan presos, hay problemas con los servicios públicos, la recolección de basura y el mantenimiento urbano”, indicaron desde el entorno de Mariano Recalde. Esta crítica se extiende también a los deficientes servicios públicos y la creciente desconfianza de los vecinos hacia el gobierno macrista. El sector del presidente del PJ porteño también hizo hincapié en la falta de recursos que el PRO solía recibir del Gobierno nacional en el pasado. “Antes podían maquillar con fondos nacionales, ahora ni eso. No tienen herramientas para sostener su imagen, y la Ciudad empieza a sentir el impacto de un gobierno sin iniciativas nuevas”, sentenciaron.

Tras la sesión del Consejo Metropolitano del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires este lunes 10 de febrero, Mariano Recalde afirmó la voluntad de “Construir un gran frente político contra Milei y Jorge Macri”, convocando a “todos los partidos afines y a todos los que se sientan opositores, a sumarse a esta gesta para cambiar las cosas en la Ciudad”. Sostuvo que “la Ciudad está a la deriva” y que “el peronismo tiene la responsabilidad de articular y conducir la alternativa que los porteños necesitan”. Por su parte, Juan Manuel Abal Medina declaró que “el gran desafío del peronismo es pensar en 2027 una alternativa que pueda ganar y gobernar la ciudad para 2027”.

