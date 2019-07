Intiman a Correo a aclarar cuánto le paga a otra empresa de los Macri

por Emilia Delfino

La jueza Marta Cirulli intimó finalmente a Correo Argentino SA, una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, a que informe a la justicia comercial los movimientos de dinero entre la empresa investigada y otra compañía de la familia presidencial, Sideco.

La fiscal general Gabriela Boquin sostiene que los administradores del holding de la familia del Presidente habrían desviado dinero que Correo debía destinar al pago de su deuda al Estado –que sigue sin abonarse– hacia los bolsillos de otras compañías de los Macri. ¿Cómo lo habrían hecho? La fiscal encontró pagos por supuestos “servicios” y alquileres de oficinas y cocheras que Correo habría contratado a Sideco. También pagos voluminosos a abogados de ambas compañías, a consultoras y empresas de publicidad que Correo no necesitaba, ya que es una empresa sin actividad económica. Así consta en los dictámenes de Boquin, como viene informando este medio desde 2017.

Tras el pedido de la magistrada en el marco de la investigación sobre el presunto vaciamiento, los síndicos que deben controlar los movimientos financieros de Correo solicitaron a la empresa que informe sobre su actual relación con Sideco.

Sin embargo, la respuesta de la empresa fue descripta por la jueza como “críptica”, por lo que Cirulli ordenó que Correo aclare cuáles son los servicios que le presta Sideco actualmente; cuánto cuestan, por qué motivo Sideco no emite facturas a Correo desde 2016; y cuál es la deuda actual de Correo con Sideco.

De acuerdo a los escritos que constan en el expediente, Correo informó que Sideco le sigue prestando servicios y que acumula una deuda con esa empresa, cuyo pago “no ha sido exigido”. La compañía niega cualquier maniobra de vaciamiento y desvío de fondos.

Correo también reconoció ante el pedido de información que no registra facturas por los servicios que le presta Sideco desde febrero de 2016. Además, la empresa dice que no le paga a su empresa hermana desde octubre 2014. Por eso, la Justicia no puede determinar aún cuánto dinero se llevó Sideco de las cuentas de Correo ni cuánto le debe ahora la empresa concursada al grupo Macri.

A casi 29 meses desde que Mauricio Macri ordenara que volviera a “foja cero” el acuerdo entre su gobierno y Correo, todavía sigue sin avanzar un trato por la deuda de la empresa con el Estado.