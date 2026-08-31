Milei habló del regreso de la F1 a Argentina y destacó a Franco Colapinto: “Es una gran promesa”

El presidente Javier Milei inauguró este lunes el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y contará con representantes de 32 clubes miembros de distintos países del continente.



En la apertura de la reunión organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), Milei saludó a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil y manifestó con firmeza que el país está en condiciones de recibir los campeonatos mundiales.

"La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA tiene todas las condiciones para volver a recibir a la F-1 y al Rally mundial en su calendario", dijo durante su discurso. "Tenemos la tradición, los pilotos y la seriedad institucional" que la F1 exige antes de elegir un país", agregó.

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En el Congreso Americano de la FIA, Javier Milei recordó a Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann e hizo mención al piloto de F1 Franco Colapinto, a quien destacó como "una gran promesa" para el automovilismo argentino.

"La última vez que se celebró un Gran Premio en Argentina fue en 1998 en el autódromo de Gálvez, pero durante todo este tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca disminuyó: lo único que faltó en estos últimos 28 años es que el mundo nos vuelva a ver como un país capaz de organizar un Gran Premio", agregó.

Mencionó además que "el privado cuando se organiza resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente", quien destacó también la licitación de 9.000 kilómetros de rutas. "Nuestro modelo pone en el centro al incentivo privado, asegura inversiones y no le cuesta un peso a la gente en impuestos o en emisión futura", dijo.



La actividad también contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

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