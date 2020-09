Jorge Julio López, una desaparición con autores pero sin condena

Hace 48 horas, Miguel Osvaldo Etchecolatz fue encontrado, desmayado, en el piso de su celda en el penal de Ezeiza. Hace 14 años, un 19 de septiembre de 2006, fue condenado a reclusión perpetua por un tribunal federal que lo culpó de ser el autor responsable de varios casos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios.

Un día antes de la finalización del juicio, Jorge Julio López, uno de los testigos clave del caso, debía asistir a los alegatos pero nunca apareció. La investigación por presunta desaparición forzada sigue abierta pero sin acusados ni culpables y los familiares y la querella piden que se quite el término “presunta” porque es más que una cuestión semántica a 14 años de aquel hecho.

“No es este tribunal el que me condena, son ustedes lo que se condenan”, fueron las últimas palabras que Etchecolatz pronunció en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Cuando lo sentenciaron -también fue la primera vez que se usó el término genocidio en un fallo para los crímenes de la dictadura- alzó la cabeza mirando hacia arriba, con una sonrisa y un rosario entre las manos.

López fue secuestrado en octubre de 1976, en Los Hornos. Era militante en una unidad básica peronista. Pasó por cuatro centros clandestinos de detención, fue torturado y fue testigo del asesinato, entre otros, de Patricia del Orto y Ambrosio de Marco, relato que generó escalofrío:

“La sacan a Patricia. Patricia les gritaba: ‘¡No me maten, no me maten!’. Y ellos no. La sacaron. Y le pegaron un tiro. Si algún día encuentran el cadáver van a ver que tiene el tiro que entró por acá y salió por acá (haciendo gestos entre la frente y la nuca). Después lo sacaron a Ambrosio de Marco, no se levantaba, pero lo llevaron y le pegaron otros dos tiros”, dijo.