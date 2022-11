Jorge Lanata: "Cristina tiene más que ver con Bolsonaro que con Lula"

El periodista Jorge Lanata volvió este domingo 6 de noviembre a realizar un duro editorial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Tiene más que ver con Bolsonaro que con Lula", afirmó y apuntó a la posible candidatura de CFK en 2023: "¿La Argentina vive condenada a repetirse?".

"¿Y si vuelve Cristina? En el acto de la UOM ya sugirió que ella hará lo que haga feliz al pueblo. Las pintadas Cristina 2023 se multiplican y muchos de sus militantes ya lo cantan con desenfado", comenzó el conductor en su programa Periodismo Para Todos (PPT) que se emite por El Trece.

En esa línea, comparó la situación Argentina con la de Brasil: "Los K vivieron el triunfo de Lula en Brasil como una señal. Pero si lo pensás un poco Cristina tiene más que ver con Bolsonaro que con Lula".

"Primero porque sus grados de corrupción son incomparables. Un departamentito contra hoteles y obra pública. Lula estuvo preso y Cristina todavía intenta manipular a la Justicia. Pero también por algo fundamental, el populismo no es ni de derecha ni de izquierda: es populismo", argumentó Lanata.

Asimismo, comentó: "¿El Gobierno de Maduro es de izquierda? Para nada, ¿La mitad de Brasil que votó a Bolsonaro es de derecha? Tampoco. Cristina se parece más a Bolsonaro porque no acepta opiniones diferentes, es autoritaria y cree en un país de economía cerrada".

Lanata: "¿La Argentina vive condenada a repetirse?"

"¿Vuelve Cristina? Para que el kirchnerismo permanezca, Cristina tiene que volver. No dejó herederos. A Máximo no le da y después no hay nadie. El legado de Néstor termina con Cristina. La sola idea de Cristina 2023 es agotadora. ¿Otra vez? ¿Qué vamos a hacer?", dijo el periodista.

Finalmente, concluyó: "Cuando miro a la oposición los veo demasiado preocupados en sí mismos. ¿Estarán a la altura? ¿Podrán ser generosos? ¿La Argentina vive condenada a repetirse?".

