El kirchnerismo ya empieza a palpitar y a pedir que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en las elecciones del 2023. En ese marco, tanto el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, como el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, reclamaron la presencia de CFK en las urnas de cara al próximo año.

"Tenemos que racionalizar nuestra tarea. Volver a (Juan Domingo) Perón en sus ideas básicas. ¿Sabe qué? Tiene que ser por la celeste y blanca, con la bandera de la unidad. Todas estas cosas tenemos que hacerlas. En el 2019 era peor, vamos a salir de esta. La épica va a volver entorno a que generemos las condiciones para que Cristina sea la candidata a presidenta", argumentó Gioja en declaraciones a radio Millenium.

Por su lado, en medio de los cruces entre La Cámpora y el albertismo, Boudou, hizo el mismo reclamo. "El 2023 es con Cristina. En el lugar que ella decida, ojalá sea a la cabeza", señaló, que estuvo presente en el acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el que reapareció de la vicepresidenta.

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Con respecto al discurso de la titular del Senado aseguró que fue "extraordinario" porque "cruzó lo emocional, lo emotivo, con lo racional": "Estuvo centrado en la cuestión material de la vida de las y los trabajadores".

Además, Boudou, que está condenado en la causa Ciccone y se encuentra bajo libertad condicional, señaló que la ex mandataria "puso en perspectiva lo que fueron los gobiernos de Néstor (Kirchner) y Cristina, y los desafíos que tiene el campo popular y nacional de aquí en adelante".

Cristina Kirchner: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo recupere la alegría"

Gioja: "La reelección de Alberto es una estrategia, los yankees le llaman el pato Rengo"

En relación a la reelección del jefe de Estado, el miembro de la Cámara baja sostuvo: "Lo de la reelección de Alberto es una estrategia, los yankees le llaman el pato Rengo. Él tiene todo el derecho a insistir en ser candidato, pero será parte de una gran discusión".

El mandatario protagonizó un cruce con el diputado e hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner.

"Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de un compañero deja de ser peronista. Respeto todas las opiniones, pero nadie hizo más por la unidad que yo, por eso me comprometo a garantizar que la derecha no vuelva a la Argentina. El Frente de Todos no es el frente de tres o cuatro dirigentes, es de todos los argentinos", afirmó el mandatario.

Alberto Fernández y José Luis Gioja.

En el cierre del Congreso del PJ bonaerense en la ciudad balnearia de Mar del Plata, Kirchner había criticado las "ambiciones personales" de Fernández, sin mencionarlo directamente, y advirtió que "quienes se valen de construcciones colectivas no pueden iniciar una aventura personal".

En ese sentido, cuestionó: "¿Qué significa poner el valor el esfuerzo? No distraerte cuando sos Presidente, concentrarte en los problemas de tu sociedad".

Por otra parte, Gioja analizó el desempeño del ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que "está haciendo una tarea titánica". En la misma línea, argumentó que el titular del Palacio de Hacienda es el factor común entre el mandatario y la expresidenta: "Cristina y Alberto tienen una cosa en común: Massa".

