Jorge Macri anunció que canceló la licitación de las grúas de acarreo y se profundiza la tensión con Camioneros

El jefe de Gobierno porteño,Jorge Macri, decidió dar por terminado el proceso de licitación del sistema de grúas de acarreo y anunció que seguirá operando el servicio. “Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato”, anunció Macri con un posteo en su cuenta de X.

“El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio”, cerró el texto que acompañó al comunicado oficial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



La resolución se da luego de una infructuosa negociación para bajar el canon de la preadjudicación firmada por Horacio Rodríguez Larreta unos días antes de dejar su cargo. Además, este lunes 22 CABA amaneció con basura en calles debido a una protesta de Camioneros, sindicato vinculado con al menos dos de las empresas que estaban en carrera.

“La decisión de dar de baja la preadjudicación se tomó, ya que resultaba muy onerosa para la Ciudad y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años. Esa preadjudicación implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares”, detalla el comunicado.

Por una medida de fuerza del sindicato de Moyano, la Ciudad de Buenos Aires acumula basura en las veredas





De acuerdo al documento, “se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”. “Ahora, este servicio lo continuará prestando la Ciudad con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en ese proceso licitatorio”, continuó.

Respecto al proceso de licitación señaló: “En julio de 2022, el Gobierno resolvió terminar con el sistema de acarreo que estaba vigente desde principios de los 90 y convocó a una licitación. A principios de diciembre de 2023, a pocos días de finalizar la anterior gestión, el gobierno de la Ciudad pre adjudicó el sistema de grúas y acarreo a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario”.

“El contexto económico actual obligó a la Ciudad a reevaluar los costos, optimizar los recursos y mantener los estándares de los servicios. Desde la convocatoria a la licitación en 2022 a la fecha, la Ciudad se hizo cargo del sistema de grúas y acarreo absorbiendo a la totalidad de los empleados y manteniendo su encuadramiento en el gremio de Camioneros. La Ciudad continuará evaluando la mejor forma de contratación para la optimización del servicio”, concluye el comunicado.

rb / ds