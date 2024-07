Este domingo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó la preadjudicación del sistema de grúas de acarreo que opera en la Ciudad de Buenos Aires, afirmando que la misma es "carísima" y señalando que dicho contrato debe ser revisado.

"A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la Ciudad que cuanto menos amerita ser revisada, carísima. La Ciudad no tiene posibilidad de sostener ese contrato. Para mí es escandaloso", indicó el funcionario porteño en diálogo con LN+.

Jorge Macri anunció un acuerdo con el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires recibirá 2,95% de coparticipación

Las declaraciones de Macri surgieron ante la pregunta sobre si el gremio de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, amenaza una vez más con "dejar sucia la Ciudad si no pasa tal o cual cosa con el negocio de las grúas".

"Llamamos a las empresas y a los gremios y les dijimos que la vamos a revisar y mientras le dijimos al gremio que les garantizamos el empleo de los 350 muchachos, y ellos contestan diciendo 'te aprieto con la basura'", reveló el jefe de Gobierno porteño sobre el conflicto.

En 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se interrumpió la operación de las empresas SEC y STO, las cuales se encontraban trabajando con prórrogas de los contratos vencidos desde 2001, y el sistema de acarreo pasó a estar a cargo de la Ciudad.

La polémica también se desató considerando que dichas compañías pagaban un canon irrisorio de $ 55.000 mensuales mientras que acumulaban reclamos por acarreos injustificados, maltrato a los vehículos remolcados e incluso denuncias por exceso de velocidad.

En consecuencia, hace un año y 8 meses inició el proceso de licitación para reasignar la concesión del servicio. Si bien la preadjudicación ya tiene dictamen desde diciembre de 2023, a cambio de 57 mil millones de pesos por diez años, el proceso aún no presentó avances.

Coparticipación

Durante la entrevista el jefe de Gobierno porteño también habló sobre el acuerdo alcanzado entre la Ciudad y el Gobierno de Javier Milei con el objetivo de que se restituyan los fondos de coparticipación. De esta manera, desde el 1 de agosto Nación le pagará a la Ciudad el goteo de 2,95% en reemplazo del 1,4% que se giraba hasta el momento.

"La Ciudad tuvo que hacer un esfuerzo durante seis meses. Le dimos tiempo al Gobierno de que se acomodara. Mantuvimos asimismo vivo el reclamo de que se implemente el fallo de la Corte. Llegó un punto en el que el esfuerzo no se pudo mantener más", explicó sobre el acuerdo alcanzado con Luis Caputo.

Luego, profundizó: "Parte de los fondos que no se enviaban o suplimos con el impuesto a las tarjetas de crédito. Eso se cortó el año pasado. Y hasta hace poco lográbamos recaudar cobrando impuestos sobre las Leliqs y otros pases. Pero cuando el Gobierno empezó a sacar las Leliqs del mercado, lo que me parece sano, nos quedamos sin esa base".

"Va a ser un gran paso esto de que se vaya a cumplir el fallo. Si no se cumplía, no iba a ser un problema solo para nosotros, era un problema para el país. Que un Gobierno no acate un fallo de la Corte Suprema es malo para el país, para las inversiones, para la tranquilidad judicial. La administración de Javier Milei es otra cosa. Este gobierno lo único que nos pidió fue tiempo para pagar", concluyó.

