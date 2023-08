El "zar de las grúas" acaba de recurrir una decisión del Tribunal de Justicia en Suiza, que investiga sus cuentas por presuntos delitos económicos cometidos fuera de ese país. A los 80 años, Alfredo Alberto Román y sus abogados buscan defenderse de la imputación mientras se conoció que tiene una cuenta con 800 millones de dólares. Es solo una muestra más de la prosperidad de sus negocios en transporte y movimiento.

Román es el propietario de un "imperio logístico". Ello porque, entre otras cosas, construyó un puerto privado en la ciudad de Buenos Aires ubicado en la zona de Dock Sud con el que le hizo frente a la hegemonía que durante años tuvo Terminales Río de La Plata, el puerto norte. Así, poco a poco, se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de los últimos 40 años.

El trabajo de Román siempre estuvo ligado a la logística. Su familia, oriunda de un pequeño pueblo español, llegó a la Argentina en los primeros años del 1900: su abuelo Juan Simón comenzó a manejar un taxi y se casó con Antonia González. En 1915 nació Alfredo Simón Román, padre del empresario nacido en 1943.

Un "magnate" argentino no quiere que Suiza comunique a Buenos Aires una cuenta secreta

Unos años después la familia compró un camión que marcó para siempre la historia familiar.

Con ese modelo Nash, el joven Alfredo aprendería a manejar y comenzaría a interesarse por la mecánica, algo que lo llevó a trabajar en un taller hasta que, unos años después, se unió al negocio familiar de su padre, su abuelo y un primo: Transportes Román. Fue el puntapié inicial de un negocio millonario.

Los inicios en el transporte

Román fue el nombre elegido para la transportista nacida en 1961, que hoy es líder en materia de transporte de pesados y superpesados, llamada ahora CSM, siglas de Ciencia al Servicio del Movimiento.

Alfredo Román.

Tal como consta en la web institucional de Puerto Asís Investments, el family office que gestiona los negocios y las inversiones, "la compañía ha participado en las mayores y más complejas obras de infraestructura del país y, en los últimos años, con especial foco en el transporte y montaje de parques eólicos y centrales térmicas".

Para 1995 el negocio seguía prosperando. Fue así que decidió fundar International Trade Logistics (ITL), el puerto ubicado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que con el pasar de los años fue elegido por empresas internacionales a medida que mejoró los servicios y la tecnología portuaria. Hoy es un conglomerado de empresas que gestionan compañías vinculadas a los procesos logísticos.

Tras dos años de investigación, Credit Suisse dijo que no mantuvo cuentas de nazis en Argentina

Justamente, el apodo de "zar de las grúas" lo adquirió gracias a la puesta en marcha de Exolgan, que concentra "más del 40%" del volumen de contenedores del puerto de Buenos Aires. 300 mil metros cuadrados de depósitos y soluciones de transporte y demás cuestiones logísticas forman parte de los servicios que ofrece la compañía de Román, uno de los empresarios millonarios de la Argentina.

Román: la política, la vinculación con Macri y el amor

Dueño de un perfil bajísimo, en 2011, pleno gobierno kirchnerista, aseguró que "el país no tiene una estrategia industrial".

Cris Morena y Alfredo Román.

Fue durante la presentación de su libro "El Legado", donde también cuestionó que "en 30 años de democracia no hemos logrado tener instituciones fuertes que no estén influenciadas por la política de turno". A pesar de eso, también señaló que "los empresarios no tenemos que dejar tan solos a los políticos, tenemos que estar más comprometidos".

A propósito del entramado judicial en Suiza, Gotham City lo ubicó como "un próximo" del expresidente Mauricio Macri, susceptible de haberlo sostenido en las campañas electorales previas a las elecciones del 2015, antes de llegar a la Presidencia, tal como publicó PERFIL.

El bajo perfil de Román se rompió cuando salió en la tapa de la revista Pronto. Fue en 2014, cuando era noticia su romance con la productora Cris Morena, pero para mediados de ese mismo año a era noticia la separación.

Menos periodistas asesinados en los primeros 6 meses de 2023

La investigación en Suiza

Como publicó PERFIL en las últimas horas, en junio pasado participó junto a sus abogados de una audiencia ante los tribunales de la Justicia Federal suiza. Allí buscó defenderse en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos.

En Suiza todas las cuentas bancarias son secretas, hasta que los tribunales descubren indicios de delito, y deciden investigarlas. En ese momento el secreto bancario desaparece, y los jueces las intervienen, para conocer sus movimientos. Entonces resuelven, tratándose en este caso de un presunto no residente, de comunicarla o no al país de origen del titular, para que defina si existen infracciones que deben perseguirse penalmente.

Sus abogados recurrieron la decisión del Tribunal Federal suizo y alegaron que su cliente se encuentra "en regla con las autoridades fiscales de su país".

Así y todo, denunciaron "la ausencia del Estado de Derecho en Argentina, que comprometería la seguridad de los datos y pondría en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de las personas sometidas al intercambio automático" de información. Evocaron "un riesgo de secuestro o extorsión" del magnate, en perjuicio de su cliente y familia, exhumó Gotham City.

ASV/LT