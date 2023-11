De la grúa al desastre: estacionó mal, le remolcaron el auto, y lo encontró desmantelado en un corralón municipal de Córdoba

El abogado Manuel Gutiérrez denunció este martes que su auto, un Ford Focus modelo 2009, había desaparecido del corralón de la Municipalidad de Córdoba.

El vehículo, había sido remolcado en abril de este año debido a una infracción de estacionamiento. Tras pagar la multa e iniciar con los trámites para retirarlo, se encontró con la sorpresa de que no estaba en ninguno de los corralones municipales.

Para el Ministerio Público Fiscal, Uber no está autorizado a funcionar en la ciudad de Córdoba

Después de realizar su denuncia a la Municipalidad de Córdoba y exponerla en Telenoche, el vehículo apareció en el depósito ubicado en la esquina de Mariano Moreno y Duarte Quirós.

Sin embargo, Gutiérrez expresó que: "No es mi auto, por fuera y papeles sí, pero en el estado en que está no es mi auto. Me lo desmantelaron todo".

El dueño del auto denunció que "tuvieron tiempo de cambiarle las piezas porque ese auto tenía todos sus tapizados de cuero y ahora tiene asientos con tapizado de pana". También afirmó que le "cambiaron las ruedas", dijo que le "faltan las molduras, paneles, computadora, frente del tablero, estéreo" y hasta "plata que había en la guantera".

Gutiérrez cuestionó a funcionarios municipales porque no le dieron explicaciones y adelantó que irá a la fiscalía y ampliará la denuncia que ya había hecho contra la Municipalidad.

“Es un golpe institucional”: oposición al proyecto de actualización del Tribunal de Cuentas provincial

Qué dicen desde la Municipalidad

Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba, comunicó a Noticiero Doce que presentaron una denuncia penal el día en que la persona acudió para recuperar el automóvil y no lo halló.

Por orden del fiscal a cargo de la investigación, detalló que peritos fueron a verificar el estado en el que se encontraba el auto, que permanecerá secuestrado mientras avanza la investigación.

"Se ha sustanciado un sumario administrativo interno para ver los movimientos del vehículo dentro de las instalaciones municipales", añadió Bermúdez.