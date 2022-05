"Jorge, te pido que te vayas del programa": enojada, Canosa echó a Jorge Yoma al aire

Viviana Canosa le pidió a Jorge Yoma que se retirara del programa al aire porque el debate sobre el peronismo y el gobierno de Alberto Fernández se había vuelto muy intenso. Mientras el otro invitado, el Dipy, cuestionaba a la clase política y apuntaba contra el exsenador por “vivir de la plata de la gente”, la conductora no pudo soportar que el dirigente riojano criticara más duramente al músico que al festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.

Viviana Canosa, de repente, se dirigió a Yoma con un “te pido que te vayas” y luego lo calificó de “lacra” al considerar por “el nivel de cinismo muy alto”. “La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, dijo la conductora mientras el dirigente peronista se retiraba del estudio.

Fue durante la transmisión de Viviana con vos, en A24, cuando el Dipy se explayó contra el peronismo y cuestionó el manejo de planes sociales, además de acusar al Frente de Todos de darle cargos a terroristas en espacios de gestión, en referencia a militantes de organizaciones políticas de los ’70. Luego tomó la palabra Yoma y defendió al Partido Justicialista desde Perón a la actualidad, mientras Canosa quería darle la palabra al cantante para que contestara.

Como Yoma no dejaba intervenir, los panelistas y el Dipy levantaban la voz para pedirle que argumentara su defensa a los gobernadores del norte como Gildo Insfrán, a quien él reivindicaba; mientras que Canosa, principalmente, le insistía con la gravedad de lo que hizo Alberto Fernández al celebrar el cumpleaños de su esposa en plena cuarentena.

Luego de varios minutos en los que Yoma era cuestionado y no era permeable a las críticas que parecía que Canosa buscaba escuchar, la conductora frenó al riojano en seco y resolvió echarlo. “Quiero plantear algo porque me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro, y no me importa si a vos te molesta que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la cuarentena y la pandemia la pasó pésimo”, explicó.

“Hay gente que se suicidó, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mierda, los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio”, continuó y agregó: “El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes, la Argentina es impune, y yo a esta Argentina no la soporto más. No soporto más a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre”.

La respuesta de Jorge Yoma a Viviana Canosa

Jorge Yoma hizo su descargo vía Twitter: “La señora Viviana Canosa me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo…Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención…”

#Hilo

La Sra @vivicanosaok me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo…



Y cuando me fuí siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy



Sinceramente, les agradezco semejante atención…

(…) — Jorge Yoma (@NegroYoma) May 28, 2022

“Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca…Espero recupere su estabilidad emocional…Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…”, escribió con sarcasmo.