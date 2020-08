Jorge Yoma criticó la "bochornosa" reforma judicial: "Solo está en la agenda del gobierno"

El exembajador en Perú, Jorge Yoma, criticó el proyecto de reforma judicial y la comisión de expertos que analizará modificaciones en la Corte Suprema de Justicia, a la que trató de "bochornosa". "No tiene lógica el aumento indiscriminado de jueces. La reforma solo está en la agenda del gobierno", expresó.

"Cuanto menos es inoportuno. Es un aumento innecesario de jueces, de nombramientos en el poder judicial, hubo una distribución de cámaras. A La Rioja no le tocó ninguna cámara. No tiene sentido", manifestó el ex diputado y senador nacional en diálogo con Todo Noticias.

En esa línea, el exdiplomático peronista afirmó: "Cuando se crearon los tribunales orales, se creó un tribunal oral para cada provincia, hay provincias como La Rioja que produce una sola sentencia por año. Con toda una estructura de jueces para una o dos sentencias por año. En el interior se trata de unificar jurisdicciones, no de crear más estructuras".

"No tiene lógica el aumento indiscriminado de jueces. Este tema solo está en la agenda del gobierno, no está en la agenda de nadie más que no sea el oficialismo. El esfuerzo que están haciendo es digno de una mejor causa", lanzó Yoma.

En ese sentido, continuó: "Si vamos a los juicios por jurado y al sistema acusatorio, donde el fiscal lleva a cargo de la instrucción, tenés que crear más fiscalías no más juzgados, 46 juzgados federales nuevos, ¿para qué?".

"Además, apunta únicamente a la justicia penal, qué pasa con los otros fueros, que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, el fuero civil, comercial".

Por otro lado, también hizo referencia al decreto que declara servicio público esencial a la telefonía móvil, internet y TV paga: "El Gobierno tiene que definir prioridades y sintonizar la agenda propia con la de la gente. Lo mismo ocurre con el decreto de comunicaciones. Está todo mirado para Comodoro Py. El tema de las comunicaciones a las grandes corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay mil pymes de los pueblos, los cables y servicio de internet, sin pequeñas corporativas".

"Son decisiones inconsultas, se toman acá sin tener en cuenta la realidad y el impacto que tiene en el resto del país. Hay que evitar en este momento de enorme crisis las decisiones inconsultas", agregó.

En cuanto a la comisión de expertos que analizará modificaciones en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, criticó: "Un decreto que crea una comisión para evaluar el comportamiento de la Corte Suprema es bochornoso. Pone un nivel de presión que es inadmisible, una Corte que se caracteriza por la calidad de sus miembros".

"Hay que serenar un poco el tono de los discursos. Esta reforma es innecesaria, inoportuna, no atiende los problemas reales que presenta la justicia argentina, sobrecarga de estructuras en un poder que carece de recursos. Tiene una direccionalidad e intencionalidad", dijo.

"Si realmente quieren reformar la justicia penal, la única reforma posible es juicio por jurados y avanzar en el sistema acusatorio, pero para eso tenés que dotar de estructura a los fiscales, esto de crear cuatro veces más juzgados federales", expresó Yoma.

En esa línea, añadió: "La justicia federal atiende distintas disciplinas, pero el 70% de las causas son vinculadas al narcotráfico. Se van a duplicar juzgados para que queden juzgados solo para que atienden el 30% de las causas nomas, no es sensato lo que se plantea.

Finalmente, también hizo referencia a las polémicas declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde: "Admiro a Duhalde, fue uno de los hombres que salvó a la Argentina en el 2001. Creo que se le salió la cadena. Cualquier tiene el derecho a que se le salga la cadena. Pero el compromiso de Duhalde con el sistema democrático es indudable, la trayectoria de él en defensa de la democracia también. Fue un episodio absolutamente desagradable. Él debe estar arrepentido. Ver conspiraciones o mensajes detrás de Duhalde, no creo que sea así".

