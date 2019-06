por Mariano Beldyk

El embajador argentino en Perú, Jorge Yoma, sigue en la Argentina todavía unos ocho días más. El 1° de julio regresará a Lima porque se lo exige una importante misión comercial de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con más de sesenta empresas participantes. Luego, retornará otra vez a la Argentina a seguir ayudando en el armado federal del precandidato a vicepresidente Miguel Pichetto. “Hablamos todos los días, somos amigos. Y cuando lo llamé para felicitarlo, me dijo ‘venite y ayudame”, así que me vine unos días”, explica a PERFIL.

—¿No lo retan en Cancillería por dejar su tarea en Lima?

—No, no, primero porque los pasajes me los pago yo. La Cancillería no te paga ni el impuesto aéreo. Y segundo, pedí permiso por estos días y después veré, en función de la campaña, cuándo regreso.

—¿Qué rol cumple junto a Pichetto?

—Vine de Lima, por unos días, para ayudarlo en el armado nacional. Cuando surgió lo de Miguel, sorpresivo, muchos compañeros de todo el país se quedaron sin referencia clara luego que detonó el peronismo federal. Nuestra tarea es ordenarlos.

—¿Y qué harán en aquellas provincias donde los gobernadores se acercan a los Fernández?

—Hay gente que, en lo local, juega con los gobernadores y, en la nacional, quieren jugar con nosotros. Hay que ir hablando con los compañeros y, en otros casos, con los gobernadores para que los “liberen”. Es un mosaico que se debe armar provincia por provincia y para eso estamos organizando un acto en Parque Norte, donde la dirigencia peronista no kirchnerista de todo el país que acompaña esta coalición ungirá a Pichetto como el referente peronista.

—¿Está descartado entonces que Zulemita Menem sea candidata?

—Eso es todo verdura, pescado podrido de Télam. La noticia era que el intendente de La Rioja y gran parte del peronismo riojano se sumaban a la fórmula Macri-Pichetto, para eso fue la reunión. Lanzaron lo otro para tapar la verdadera noticia. Pura verdura.

—¿Y usted va a ser candidato?

—No, no seré candidato.

—¿Pero extraña la política nacional?

—Obviamente. Nunca se deja del todo la política nacional. Y lo hago con gusto porque me apasiona, es lo mío.