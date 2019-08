José Luis Gioja, presidente del PJ: "Es perverso lo que hace Macri, es un psicópata"

El presidente del PJ, José Luis Gioja, opinó sobre la conferencia de prensa llevada adelante por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto después de las elecciones del domingo: “Creo que es medio perverso lo que hace el presidente, el término psicópata le cae perfecto. Repartir culpas, no hacerse cargo de nada y ponerse en el centro de escena sí, pero no hacer autocrítica jamás”.

Agregó además que el mandatario “no quiere al pueblo argentino y no sabe lo que es la patria. Me parece que ni sabe lo que es la democracia,¿cómo un presidente se va a quejar de lo que la gente votó? No lo entiendo”.

La negación de Macri, una reacción inquietante que puede empeorar la crisis

En diálogo con Radio Caput, Gioja manifestó: “Este presidente ha de creer que al próximo lo decide el FMI o el mercado. Armó toda esa fiesta falsa del viernes, truchó un par de encuestas para decir que estábamos cabeza a cabeza. Obvio que el lunes había que cobrar lo del viernes”, afirmó Gioja sobre el descalabro cambiario de la mañana siguiente a las elecciones, y agregó: “Ha estado metiendo basura debajo de la alfombra, pero indudablemente ya no alcanza, y la basura empieza a salir. Espero que se dé cuenta de que es el presidente de todos los argentinos y que su mandato termina el 10 de diciembre”.

Sobre la posible comunicación con Alberto Fernández, afirmó: “Jamás llamó ni consultó. Si lo hiciera, Alberto va a ir, pero no va a ir a meterse al nicho con este presidente, que va directo al cementerio. Tiene que haber algo para que se justifique”, aseguró Gioja.

Sobre los pasos a seguir en el Frente de Todos, Gioja afirmó: “Tenemos que trabajar muchísimo para que esta ola de esperanza termine de armarse para el 27 de octubre. En el transcurso, tenemos que apostar a que el país sea el mejor de todo. Creo que el domingo fue una tremenda demostración de nuestro pueblo que no quiere seguir siendo mortificado como está siendo hasta ahora”.

Alberto Fernández: "Macri no entendió nada y va a seguir haciendo lo mismo"​

Responsabilidades. Sergio Massa responsabilizó al Gobierno por la escalada del dólar, que se disparó 30% el lunes 12 de agosto tras las PASO, y advirtió que el Ejecutivo nacional buscó "construir la operación miedo" al demorar la intervención del Banco Central para que la moneda subiera por encima de la banda de flotación. Además, sostuvo que el candidato presidencial de su espacio, Alberto Fernández, es "un tipo de diálogo" pero lo alertó por la convocatoria del oficialismo ya que, según él, "te abrazan por un lado y te apuñalan por el otro".

"Es tan obvio construir la 'Operación Miedo' usando a los mercados. El Banco Central hoy no intervino y el Gobierno va al tercer incumplimiento con el FMI. Hoy el Gobierno tenía un arquero (el Banco Central) que tenía la obligación de cuidar el arco y se dejó hacer dos goles", expresó el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Entrevistado en la noche del lunes por Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos, que se emite por América, el dirigente del Frente de Todos reclamó que "alguien le debe haber dado una orden política" al presidente del BCRA, Guido Sandleris.

CP