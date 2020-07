Pepe Mujica vs. los Kirchner: "¿De qué afinidad ideológica me hablás?"

José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, habló sobre el vínculo que tuvo con mandatarios de otros países, entre los que se refirió a los expresidentes Cristina y Néstor Kirchner. Desde el actual oficialismo en Uruguay criticaron que la política exterior de la gestión de Mujica tuviera "concordancia ideológica" con el matrimonio de la Patagonia argentina.

En su columna en la radio M24, Mujica expresó: "Dicen que la política exterior debe ser conducida por el interés del país y no por afinidades ideológicas", dijo. "Se ponen serios y nos critican a nosotros como si hubieran descubierto el agujero del mate, como si hubieran inventado la rueda. Eso es lo que hacemos todos. Podemos tener simpatía, concordancia, lo que se quiera, pero en la política exterior siempre, todos los gobiernos luchan por tratar de, directa o indirectamente, arrimar algunos porotos, algún garbanzo para los intereses del país, y siempre fue así", analizó.

En esa línea, el exmandatario opinó que “les endilgan que teníamos relaciones exteriores en función de la concordancia ideológica”. Y refutó: "¿Cómo van a explicar que me comí un viaje a la Antártida con mi compañera, junto a Piñera y su señora esposa, haciendo diplomacia presidencial, bancándome el frío y todo. ¿Sería por afinidad ideológica? No me jodas", ironizó.

Luego, Mujica habló de sus vínculos con otros mandatarios en relación a esta presunta “afinidad ideológica”. "Cuando Nieto, el presidente de México, asume y pasa por el barrio, le doy un asado que casi lo mato de tanto que comió en la pecera de Suárez, y quedamos como chanchos. Yo tratando de tapar un agujero que había hecho, alguna declaración y nos habían cortado la exportación de carne y todo lo demás. ¿De la afinidad ideológica con Nieto? No me jodas”, insistió.

Al referirse al conflicto y las tensiones con la administración de los Kirchner por la instalación de la planta de celulosa en Uruguay, apuntó: "¿De qué afinidad ideológica me hablás con el puente tres años cortado?".

Sobre su visita a quien era por ese entonces presidente de España, Mariano Rajoy, contó: "Me tuve que bancar una comida con el rey, la reina, la mar en coche, Rajoy, y todo. Pero Rajoy me puso hasta un avión para que me moviera dentro de España. ¿Sería afinidad ideológica con Rajoy? ¡No me jodas!". También habló sobre el viaje que hizo a Finlandia, e insistió con la misma idea: "¡Fuimos a hacer filo, porque había que hacer filo! Porque nada cae del cielo si no hacés filo".

En una crítica al gobierno de Luis Lacalle Pou, cuestionó su presunto vínculo con los medios de prensa y opinó que “inventan una historia” y después “se lo terminan creyendo”. "Se inventa una historia y la empiezan a repetir. Y como tienen grandes medios de prensa que le son afines, porque tienden a cortar el bacalao para el mismo lugar, machacan, machacan y machacan. Después, lo que empezó siendo un bolazo, se lo terminan creyendo", dijo.

Para Mujica, “se puede estar en tiendas distintas, pero se puede tener respeto y empatía". "Tenemos que tener relaciones con todos. Hasta con el que se descuide, porque uno no sabe lo que pasa mañana. Y sobre todo, tratar de tener buenas relaciones y tratar de no ser orgulloso y siempre de zurcir a favor de los intereses que puedan ayudar al país", opinó. Eso, dijo, “no es ningún descubrimiento del gobierno actual. Eso es la historia de la diplomacia en el Uruguay".