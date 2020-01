José "Pepe" Mujica se opuso a "traer 100 mil cagadores argentinos" a Uruguay

El plan del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de atraer inversores argentinos no cuenta con el beneplácito de uno de sus antecesores en el cargo, José "Pepe" Mujica. El exmandatario rechazó la idea de "traer 100.000 cagadores" de nuestro país y consideró que habría que destinar más recursos a repatriar el dinero uruguayo que se encuentra en otros lugares del mundo en lugar de conceder beneficios fiscales a extranjeros.

Lacalle Pou, que asumriá las riendas del país vecino el próximo 1 de marzo, quiere flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos e incentivarlos para que lleven su dinero a Uruguay e incluso se radiquen allí. Uno de los que ya mostró interés por mudarse del otro lado del Río de la Plata es Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri.

"En vez de traer 100 mil cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá", manifestó Mujica en declaraciones reproducidas por el sitio uruguayo El Observador. "Tenemos unos US$ 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?", planteó el ex jefe de Estado y actual senador electo.

El referente del Frente Amplio consideró que con solamente una parte de "esa torta" ya se podría incentivar la economía uruguaya. En ese sentido, volvió a defender su iniciativa de crear un fondo con capitales públicos y privados. "Tenemos que ir hacia un Estado que le dé espalda a los emprendimientos productivos locales, no como gestor, sino en alianza con los privados", manifestó.

La postura de Mujica contra la propuesta de Lacalle Pou coincide con la del presidente argentino, Alberto Fernández, con quien mantiene una buena relación. El pasado mes de noviembre ambos debatieron en la Universidad de Tres de Febrero sobre la política regional y la deuda y mostraron su avenencia en torno a estas cuestiones.

Al ser entrevistado en el canal C5N, Alberto Fernández se refirió a la propuesta de Lacalle Pou y sostuvo que a Uruguay "le costó tanto salir de ese mote de 'paraíso fiscal' que volver a caer en eso no es una buena idea".

"El Frente Amplio, con 'Pepe' (Mujica), (Danilo) Astori y Tabaré (Vázquez) hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero obtenido espuriamente en otros lados, que si yo fuera Luis (Lacalle Pou) y me preguntara, le diría que lo pensara dos veces", amplió el mandatario.

