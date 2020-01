Gianfranco Macri se muda a Uruguay por el nuevo clima político

por Ernesto Ise

Cuando, en marzo de 2016, Gianfranco Macri abrió su propiedad en Buenos Aires Golf para celebrar el casamiento de Francesca, su hija mayor, el escenario era otro. Y el por entonces futuro político de la Argentina preveía un Mauricio Macri por ocho años en el sillón máximo de la Casa Rosada respaldado por votos y sobre todo por el establishment nacional e internacional. Ese fervor por el cambio de signo político en el país estuvo presente en esa fiesta, a la que Macri y Juliana Awada llegaron en helicóptero, y casi no hubo minutos donde los invitados no le pidieran selfies al hoy ex mandatario. Incluso el padre de la novia habilitó la difusión de la celebración en varios medios que hacen de temas festivos, como la boda de una sobrina del presidente, un tema de tapa y varias páginas como para un álbum. Este detalle llamó la atención porque tanto Mauricio como sus hermanos se habían esforzado en dar un cambio de estilo en aquello de hacer público lo privado. Y había un motivo en el que todos coincidían: la apertura mediática que el pater familiae Franco Macri había dado en los años 80 y 90 los había afectado a todos ellos en mayor o menor medida.

Como sea, de aquel fervor festivo-familiar y de la presidencia pensada para ocho años quedaron postales y posteos de Instagram por doquier, y sobre todo números de una economía que puso a la Argentina, otra vez, frente a una crisis preocupante.

En la mira judicial. Y a los Macri los puso en la mira; no de manera unidireccional sino multidireccional. El 40 por ciento que votó al ex presidente –o un vasto porcentaje de esos votantes– espera que tenga alguna participación activa como líder opositor con los ex funcionarios y legisladores que no viraron a nuevos horizontes. Y como sucede con alguna gente de su equipo, la Justicia también tiene algunos temas donde ese apellido ocupa un lugar “preferencial”. Y no solo apunta a Mauricio Macri sino también a su hermano Gianfranco (ver nota...). Si hay parte de la Justicia que se mueve según el viento político, los Macri saben que pueden tener un año agitado o al menos no tan plácido como para descansar en reposeras. Y esa posibilidad alentó un cambio de geografía de Gianfranco Macri. Si bien hace no mucho tiempo se da cuenta en los medios de que hay argentinos que planean mudarse a la otra orilla alentados incluso por posibles facilidades económicas que pondría en marcha el presidente electo, Luis Lacalle Pou, el hermano del ex presidente ya lo había decidido con antelación.

A la distancia. Y la decisión fue consensuada con Eliane, quien también prefiere la tranquilidad que esperan encontrar en Punta del Este. Allí incluso hay clubes de golf para que ella juegue dicho deporte en el que es una diestra ejecutante.

Además, tanto Francesca como Tania están radicadas en Estados Unidos. La mayor, Francesca, se instaló en Nueva York con su marido, Lucas Ayerza, al poco tiempo de casarse. Ella había estudiado en Buenos Aires Diseño de Indumentaria y hasta que fue mamá, en 2018 –convirtiendo en abuelos por primera vez a sus padres–, aprovechó esos conocimientos y los contactos en Buenos Aires para ofrecer su expertise de personal shopper a quienes viajaran de visita a Nueva York.

Por su parte, Tania estaría viviendo en Miami, donde su padre –según se informó en 2017– había invertido unos US$ 3 millones para abrir la franquicia de la marca premium de chocolates argentinos Vasalissa,con una planta productora y cinco locales.

Barrio cerrado. Mientras el verano esteño continúe, Gianfranco y su mujer están en Punta del Este, en la casa que tienen en el barrio cerrado Laguna Estate. Esa propiedad estuvo a la venta por US$ 2,5 millones después de que, la noche del 31 de diciembre de 2015, fuera asaltada mientras ellos estaban pasando la fiesta de Año Nuevo en casa de Valeria Mazza. Bajo perfil y salidas a reuniones con amigos es por ahora el esquema de Gianfranco en Uruguay, donde decidieron radicarse.

Los hijos de Franco reconocen nueva heredera

A poco de cumplirse un año de que la revista Noticias diera como primicia la noticia sobre Alejandra, una hija extramatrimonial de Franco Macri, los hijos del empresario acordaron de manera judicial reconocer los derechos que esta mujer, que el 8 de enero cumplió 56 años, tiene como heredera del fallecido empresario. Hasta los 41 años, Alejandra llevó el apellido de su madre, María Esther De Menech, quien en los años 60 había mantenido un romance con el empresario cuando trabajaba como empleada administrativa en su constructora Vimac SA.

Fue Alejandra quien tramitó en la Justicia una causa por filiación y en 2003 quedó comprobado que Franco Macri era su padre. El empresario apeló la fiabilidad del resultado y alegó incluso intereses espurios por parte de ella. Hubo dos fallos y ambos le dieron la razón a Alejandra y una compensación económica irrisoria teniendo en cuenta la fortuna de Macri. En su testamento, Franco repartió en porcentajes iguales su fortuna entre Mauricio, Gianfranco, Mariano, Florencia y los dos hijos de Sandra, su hija fallecida. Alejandra quedó fuera de ese testamento. Esto motivó reuniones con abogados de las partes y, según informó ayer La Nación, Gianfranco dijo: “Tuvimos una excelente reunión y tenemos una muy buena relación”. Alejandra recibiría su porción sobre el 66% del total; pero como no fue incluida en el testamento no recibirá el 33% de los bienes conocidos como de “libre disponibilidad”.