Juan Grabois: "Alberto manejó la cuarentena mejor que Angela Merkel"

El dirigente de la CTEP, Juan Grabois, hizo referencia a su queja por la falta de alimentos en los comedores sociales de todo el país y reiteró su crítica al Gobierno y aseguró que esto "tiñe un montón de cosas buenas que están haciendo bien". De todas maneras, analizó que "hay que agradecerla al cielo que no está Macri como presidente porque esto hubiese sido Brasil".

En diálogo con Viviana Canosa en su programa Nada personal que se emite por Canal 9, Grabois se refirió a la falta de alimentos en comedores populares: "Lo de estamos resolviendo es una frase que escucho con mucha frecuencia. Confío en que Alberto lo va a resolver Esto tiñe un montón de cosas buenas que está haciendo bien el Gobierno. Me pone en la obligación de hacer una crítica a nuestro Gobierno cuando hay un montón de cosas que se hicieron bien. No creo que Arroyo sea deshonesto, pero no está resolviendo".

"Me da bronca porque estoy conforme con lo que hace Alberto, el manejo de la cuarentena es excepcional", dijo Grabois, y agregó: "Las medidas macroeconómicas estuvieron bien pensadas". En ese sentido, el dirigente social aseguró que el presidente "manejó mejor la cuarentena que Angela Merkel", la canciller de Alemania.

Para Juan Grabois, el Estado pasó de "roban pero hacen" a "no roban pero no hacen"

"Hay gente turbia en el Gabinete"

"Cuando te de bronca con Alberto lo que tenés que hacer es mirar la foto de Macri, ahí se te pasa", opinó.

De todas maneras, si bien elogió al presidente, apuntó contra sus funcionarios: "Igual creo que el gabinete es ineficiente, no hay un programa para la post pandemia, no sé por cuanto tiempo voy a bancar un proyecto en el que no hay un plan para mis compañeros que no tienen luz, agua ni tierras".

"Hay gente turbia en el Gabinete. Hay cobardía, cada uno se cuida el culo. Le mienten mucho al presidente", manifestó Grabois. Sin embargo, valoró al equipo económico: "En la parte económica veo un equipo sólido con Guzmán. Se están plantando muy bien contra los acreedores".

También recordó la gestión de la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y dijo que la ex funcionaria "puede que tenga muy buen corazón pero su gestión fue una cagada". "Contener significa que la gente siga viviendo en un basural, hay que transformar", agregó.

El macrismo explicó a Perfil su plan frente a la pandemia y Alberto respondió con dureza

También criticó el retraso en el pago del Ingresa Familiar de Emergencia: "El cronograma de pago de la IFE, los compañeros que cobran por el correo van a cobrar en junio".

"Los empresarios lo aprietan a Alberto para que abran la cuarentena. ¿Me podés explicar para qué tenemos que abrir la fábrica de tabaco? ¿El peluquero no puede abrir pero esta multinacional del cáncer puede abrir?", expresó.

Por último, dijo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "es un tipo eficiente, pero en la Vila 31 hay más casos de coronavirus que en todo el país".

ED / DS