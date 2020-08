Juan Grabois cruzó a Oscar Ruggeri: "La prioridad deben ser quienes no tienen nada"

Los dichos del líder de la CTEP y referente del Frente de Todos, Juan Grabois, contra la movilización del pasado lunes 17 de agosto impulsada por la oposición siguen causando repercusiones. El ex futbolista Oscar Ruggeri mostró su malestar ante algunas declaraciones del dirigente social y se inició un intercambio entre ambos vía redes sociales y medios de comunicación.

A principios de semana, Grabois cuestionó a quienes se habían desplazado con sus "autos de alta gama" hasta la concentración contra el Gobierno por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la Casa Rosada. El dirigente de la CTEP pidió que algún fiscal actuara de oficio y multara a quienes habían participado de la protesta.

Luego en su perfil de Twitter el referente del Frente de Todos insistió con ese argumento: "Si ellos que lo tienen todo pueden violar impunemente normas sanitarias de orden público, ¿qué tendrían que hacer los que no tienen nada? ¿Qué argumento van a usar los Amotinados del Audi para quejarse cuando otra clase social salga a lucha por sus derechos?".

Ese mensaje en la red social no pasó desapercibido. En el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports, Ruggeri manifestó su enojo ante esas expresiones: "Lo escuchaba a Grabois, que dice que la gente que salió el lunes tenían todos Audi y Mercedes Benz. Yo le digo que tengo una Ram, ¿cuál es el problema? Jugué 20 años al fútbol, me rompí el o***. ¿Cuál es el problema de que tenga una camioneta? Si trabajó bien y se lo ganó bien…", planteó el ex jugador.

"Grabois, que nos cortás la calle todo el año. Todo el año voy a trabajar y me cortás la calle. Dale, déjense de joder. ¿Qué te metés con la gente, qué tiene que ver? El que trabajó, se ganó la guita ¿y qué? ¿No va a vivir bien? Qué tenemos que hacer, a ver. Los argentinos siempre retrocedemos", concluyó el ex futbolista de Boca, River y Real Madrid.

El líder sindical usó nuevamente Twitter para responderle: "Sr. Ruggeri, mi problema no es que quien se rompa el alma laburando pueda vivir bien; mi problema es que millones que también se rompen el alma laburando no tengan techo ni pan. Muchas veces los que tienen todo no pueden entender que la prioridad deben ser quienes no tienen nada".

