Grabois y el 17A: "Hoy llevaron presos a tres senegaleses, el trato debe ser parejo"

El dirigente social Juan Grabois criticó nuevamente la manifestación del 17A, a las que calificó como un "desafío al aislamiento", y se refirió al caso de dos vendedores callejeros de origen africano que fueron detenidos por trabajar en la calle mientras rige la cuarentena.

"Hoy se llevaron presos a tres muchachos senegaleses, el trato debe ser parejo", dijo Grabois en el canal América. "Si la ley es pareja... debe serlo para la gente que se manifestó o para los senegaleses", apuntó.

Grabois, que el lunes dijo que la marcha del 17A fue organizada por "malas personas, irresponsables, oscurantistas, oportunistas y manipuladoras", reconoció ahora que "los motivos de la movilización son legítimos" pero "se hizo cuando hay restricciones por la Cuarentena".

"Yo me manifesté un día antes de la cuarentena por una vendedora ambulante y me metieron preso, nunca luego impulsé una manifestación", recordó.

"No soy parte del Gobierno, yo soy parte de una organización, no soy neutral ni planteo serlo", dijo Grabois, pero advirtió: "La crítica que manifiesto es a cualquiera que manifiesta, y menos con quiénes dicen que defienden la República". "No pedí una sanción para Luís Brandoni, sino que se haga una evaluación, una multa, como se la hicieron al Padre Toto, y también a Hugo Moyano, no hay problema", aclaró.

Mirá el video