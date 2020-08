Juan Grabois consideró que la Justicia tendría que multar a las personas que asistieron este lunes a la marcha del 17A por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó en el país y cuestionó a la oposición por impulsar la protesta.

"A mí me parece que hay una doble vara como siempre en algunos temas. Muchos de los defensores de la ley y el orden están incumpliendo una disposición obligatoria del Estado argentino. No es opcional, no es un problema de conciencia individual: hay una violación a la ley y el orden que defienden", sentenció el referente de la CTEP.

Entrevistado en el programa Conflicto de Intereses que conduce Juan Amorín por C5N, el dirigente social afirmó que esa misma doble vara se encuentra en el poder punitivo y comparó la protesta de ayer lunes 17 de agosto con la que llevaron a cabo otros sectores.

"Hace algunos días, el cura Toto de la villa 21 con pibes de La Poderosa y otras organizaciones sociales fueron a pedir por el agua y la luz del barrio, apareció la Policía y les hizo una contravención. O la marcha por Santiago Maldonado. Y el fundamento de esa contravención era la violación del distanciamiento y el aislamiento obligatorio. Acá hay una violación de las disposiciones del orden público", ejemplificó Grabois.

En ese sentido, el referente del Frente de Todos criticó a la oposición por impulsar la convocatoria de la marcha: "Es paradójico que la gente que se queja de que en la Argentina no se respete la ley y el orden la viole de esta manera y que el poder punitivo no se aplique".

¿Por qué un fiscal no actúa de oficio y les pone una multa sin ninguna cuestión represiva?, planteó Grabois

Los cuestionamientos de Grabois alcanzaron al poder judicial, al considerar que debería actuar y sancionar a quienes fueron a la marcha en sus "autos de alta gama", puesto que se pueden ver en las imágenes que se difundieron de la protesta las patentes de los rodados.

"¿Por qué un fiscal no actúa de oficio y les pone una multa sin ninguna cuestión represiva?. Que paguen el daño que están haciendo, porque además de costar salud y vida le cuesta plata al estado que son muchos de los argumentos que suele dar esta gente frente a las protestas sociales. Entonces, que tomen un poco de su propia medicina y respeten sus propias consignas", planteó el dirigente social.

Por otro lado, Grabois destacó que su sector tiene una capacidad de movilización "infinitamente superior" a la que tiene la oposición pero no la pueden utilizar porque respetan la cuarentena.

B.D.N./FF