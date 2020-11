Tras haber quedado tercero en las elecciones presidenciales junto a Roberto Lavagna y haber mantenido un perfil bajo durante su estadía en España, Juan Manuel Urtubey reapareció este lunes 9 de noviembre y cuestionó la gestión del Frente de Todos. Además, el exgobernador de Salta comparó el modelo de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, al asegurar que "son lo mismo" y agregó: "No podemos seguir con las mismas personas atornilladas".

"Si seguimos como estamos, vamos a estar peor. Hay que modificar nuestro sistema de gobierno e ir a un sistema semiparlamentario. Por ejemplo, si el jefe de Gabinete fuese designado con acuerdo del Congreso, ya tenés a la política trabajando junta por un lado. Si no hay instituciones que sean más importantes que las personas, no hay ninguna seguridad", advirtió durante una entrevista en el programa que conduce Viviana Canosa, Nada Personal, en Canal 9.

En ese sentido, Urtubey consideró que "el poder es una enfermedad incurable. Nos tenemos que vacunar contra el poder. El poder debilita al hombre de una manera formidable. Yo lo viví y lo único que me preservó de eso fue haberme vacunado. Tuve la suerte de trabajar en una provincia donde la institucionalidad fue más fuerte que la persona. Lo importante es darse cuenta y correrse a tiempo".

"En mi provincia soy parte del pasado", ejemplificó y sostuvo que "la historia dirá si fue mejor o peor", pero en el mientras tanto "hay que correrse para no ser un tapón y que puedan aparecer nuevos dirigentes". "En Argentina hay que hacer lo mismo: no podemos seguir con las mismas personas atornilladas", por lo que consideró que tanto Fernández de Kirchner como Macri "son lo mismo".

En esa misma línea, el exmandatario provincial insistió en que "si la gente es menos importante que las instituciones, un juez no te suelta a un preso porque quiere quedar bien con alguien; los que tienen poder no cumplen las leyes que hacen cumplir a la gente; no necesitás buscar un famoso para que se ponga una vacuna, sino que si la Anmat resuelve que corresponde y todos le creemos entonces lo hacemos".

