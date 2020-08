De esperanza blanca de un peronismo post-cristinista, a protagonizar una suerte de exilio interior en San Isidro. A los 50 años, Juan Manuel Urtubey parece alejado de la política. A diferencia de su esposa Isabel Macedo (consolidada en Instagram como influencer del relax, el buen vivir y las comidillas hogareñas de la dinámica en cuarentena), él no levanta la voz en público ni en las redes sociales. Ni siquiera mantiene relación alguna con quien fue su compañero de fórmula presidencial en 2019.

Hace un año, los candidatos Roberto Lavagna y Urtubey obtenían apenas 6 puntos en las PASO. La tercera vía electoral quedó casi aplastada por la polarización. Urtubey, sin embargo, sigue imaginando una renovación que excluya tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner.

Caudillo y gobernador de Salta por 12 años, también se muestra alejado del día a día provincial. Se limita a postear efemérides salteñas, con tono más institucional que político. Su sucesor en la gobernación, Gustavo Sáenz, apunta a la emancipación definitiva del poder urtubeísta. En realidad Sánez no fue designado como el continuador político de Urtubey. Tras doce años al frente de la provincia, el ex gobernador se retiró sin haber elegido un delfín propio. Incluso habilitó a sus ex funcionarios a jugar diversificadamente en las internas salteñas de 2019.

Después de quedar tercero en las presidenciales con Lavagna, Urtubey se fue de vacaciones a Punta del Este con Isabel Macedo y la hija de ambos. Desde Uruguay, la familia volvió a Salta, hasta que partió a la ciudad española de Sevilla. La explosión de la pandemia los obligó a quedarse por 43 días en España. El ex gobernador peronista, Macedo y la hija regresaron a Buenos Aires a fines de abril. Desde ese momento hicieron base en San Isidro, en compañía de Isabel, alias Lizzie, la mamá de Macedo.

“Tiene reuniones sociales y más bien poca política”, revela un dirigente que todavía lo trata. Hace diez días, la justicia salteña lo despegó definitivamente de una denuncia que había recibido durante la retirada del poder. La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público provincial archivó una presentación hecha contra Urtubey por el uso indebido del avión oficial durante su gestión. Según el legislador de la UCR, Héctor Chibán, entre 2018 y 2019 el entonces gobernador realizó 290 vuelos con fines personales y políticos.

Urtubey no hizo declaraciones al respecto. La que sí exhibe su vida cotidiana en las redes sociales es Isabel Macedo. Y en sus relatos, el ex gobernador se cuela casi como un actor de reparto. En una de las historias de Instagram de Macedo, su esposo aparece cocinando con el pelo más descontrolado que lo habitual. "Te creció mucho el jopo", le comentó risueñamente la actriz en el posteo. Ante la mirada en silencio de Urtubey, irrumpió con ironía Isabel, la suegra del dirigente: "Sí, es el estrés", remató. Risas generales, en la casa de la familia ampliada.

“Feliz cumpleaños Amor de mi vida!! Siempre tan linda, amorosa, alegre, generosa y con toda la pasión y fuerza para ir siempre para adelante. Gracias por tanto amor”, le dedicó el ex gobernador a su esposa el domingo 2 de agosto pasado.

Isabel Macedo a su vez subió una foto en la que sopla una velita sobre un lemon pie. Pegada a Urtubey y su hija en la imagen, posteó: "Con mi mamá. La 1 de la que sigo aprendiendo todos los días de mi vida y a quien disfruto a cada instante. Siempre. Como si fuera el único momento. Con los amores de mi vida. Mi @urtubeyjm y mi hija adorada, soñada, amada"

