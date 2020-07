Entraron a Salta, dieron "falsos positivos" de coronavirus y sospechan que el resultado fue truchado

Desde un pueblo de Santa Fe, tres hombres emprendían su viaje a Salta para trabajar en la cosecha, pero tres "falsos positivos" cambiaron por completo sus planes. Gastaron miles de pesos para realizarse dos hisopados, estuvieron más de una semana encerrados en un hotel donde se alojaban otros contagiados, y hasta terminaron perdiendo el trabajo para el que habían viajado.

Adrián Sagripanti (51), Aurelio Leiva (47) y Andrés Mendoza (36) llegaron el jueves 9 de julio a Antilla, el límite de la provincia de Salta, desde la ciudad santafesina de Montes de Oca para trabajar en la cosecha de maíz. Sin embargo, al llegar al límite provincial los paró un control, si bien tenían todos los permisos correspondientes, la provincia exige que se haga la cuarentena de 14 días para los que llegan de otras jurisdicciones.

"Les dije que iba a hacer la cuarentena en el campo, pero me dijeron que no se podía. Teníamos que ir si o si a un hotel que tenía que pagar yo en Salta capital, a 200 kilómetros, y tenía que pedir un hisopado para poder retirarme, hisopado que también tenía que pagar yo", inició su relato Sagripanti en diálogo con PERFIL.

En esa línea, siguió: "Apenas llegamos al hotel empezamos a gestionar para que nos hagan el hisopado con un amigo que teníamos en Salta. Nos consiguió un laboratorio y nos dijeron que era un hisopado rápido. El viernes a la noche nos llamó nuestro amigo y nos dijo que dio positivo a los tres. El laboratorio autorizado por el Gobierno provincial automáticamente carga al sistema nacional el resultado y generó alarma en Montes de Oca y la zona".

Lo que despertó las dudas de los tres contratistas rurales no tenían ningún síntoma además venían de una zona en la que, si bien hubo unos pocos casos al inicio de la pandemia, desde hace meses no se registraba ningún caso positivo de coronavirus. Y las sospechas se multiplicaron cuando las ocho personas, todos familiares de los involucrados que se realizaron el hisopado en Montes de Oca dieron negativo. Es que, por ejemplo, Sagripanti hacía apenas un día había dormido con su esposa y estado junto a su hijo.

Además, el santafesino aseguró que "oficialmente no habían recibido ninguna comunicación" desde el Gobierno salteño. Los tres casos positivos fueron cargados a los datos de la provincia de Santa Fe. Ante las dudas que crecían y al no entender cómo se habrían contagiado, se autogestionaron otro hisopado, que también tuvieron que pagar de su bolsillo, con un laboratorio distinto (Instituo Medico de Alta Complejidad -IMAC-), aunque aclararon que luego del positivo "no nos daban ni bola, si no teníamos el amigo en Salta quedábamos como contagiados". Y lo que los tres sospechaban, se hizo realidad: el resultado fue negativo.

El resultado del segundo hisopado

En ese momento, con muchas hipótesis pero sin ninguna explicación oficial, buscaron desesperadamente realizarse un tercer hisopado ya que no solo querían salir del aislamiento en el que estaban, sino que además estaban alojados en un lugar en el que había otros contagiados y temían contraer Covid en el hotel.

Finalmente, el Gobierno provincial les hizo un tercer hisopado (en el Hospital Papa Francisco) que dio negativo. El último sábado 18 de julio ya tenían todos los resultados pero aún no los liberaban. "El domingo me llega el mail del ministerio de coordinación que ya no necesitamos la cuarentena. El policía nos dio la llave de la camioneta y todo, pero cuando ya estábamos por salir, nos para y nos dicen que no nos podemos ir porque no estaban los dos hisopados de mis compañeros", dijo. "Nosotros nos quedamos en la chata, no íbamos a volver a entrar. Esperamos dos horas hasta que encontraron el hisopado. Fue todo muy raro", señaló en diálogo con este medio.

Si bien ya están más tranquilos, en los 10 días de esta pesadilla encerrados en el hotel en el que aseguran que ni siquiera les daban alcohol en gel, tuvieron tiempo para plantearse muchas hipótesis y sospechas, desde un simple error humano hasta que el resultado fue "truchado" para hacerles pagar el hotel y los hisopados. "No sé si hubo un error en la toma de muestra, o se equivocaron de muestra. No sé si sin querer o no tan sin querer cambiaron las muestras. Todo puede ser. Cualquier alternativa es viable porque no sabemos la real", explicó.

En ese sentido, cree que este caso va a quedar en el olvido. "Eso no se va a reconocer porque se arma un caos. Esto va a quedar muy calladito". "Está comprobado que hubo un error, pero no sabemos cuál fue. No nos dieron ni siquiera una disculpa", sentenció. Los tres creen que nunca tuvieron coronavirus, de todas maneras, en el boletín de Santa Fe figuran los tres casos como positivos.

Tras 10 días, el Gobierno de Salta los liberó del aislamiento.

La explicación de Salta. Consultados por PERFIL, desde el Ministerio de Salud salteño manifestaron: "En la Provincia de Salta se estableció un protocolo para actividades esenciales. Esas personas ingresaron a la Provincia y se aplicó el protocolo establecido. Se realizaron análisis de PCR y dieron positivos (a cargo de la Provincia) los resultados. Por lo que se realizó el aislamiento centralizado, pago también por la Provincia. Eso, hasta tanto se tomaran nuevas PCR. Cuando están en condiciones de alta, se extiende el certificado sanitario que consta que pueden regresar a su actividad. Por último, cabe aclarar que la Provincia no le solicito PCR en forma privada".

Encerrados en un hotel "infectado". Pese a la aclaración del gobierno salteño, según aseguraron, desde el viernes hasta el lunes se quedaron encerrados en un hotel, que tuvieron que pagar de su bolsillo. El lunes fueron trasladados a un hotel que sí ya pagaba la provincia. Sin embargo, como ellos creían que estaban sanos, temían contagiarse dentro del hotel: "Estuvimos todos los días encerrados en 4 paredes. Parecía que nos querían contagiar a propósito".

"No te pueden encerrar como la dictadura militar en un cuartito cuatro por cuatro, es inaguantable. No se puede ni abrir la puerta. No nos midieron la fiebre ni un día. Nos llamaba por teléfono una enfermera. Hasta que no nos plantamos no nos dejaban ir", relató.

Gastos y pérdida del trabajo. Además de pagar de su bolsillo cuatro noches de hotel y dos tandas de hisopados para tres personas, Sagripanti y sus dos compañeros perdieron el trabajo que habían ido a realizar.

Según dijo a este medio, los hisopados le costaron 7 mil pesos cada uno y el hotel 8 mil pesos por día para los tres, incluida la comida. En total, gastaron más de 70 mil pesos.

Sin embargo, eso no fue lo único que perdieron: "Como no podíamos salir, contrataron a otros para la cosecha. Encima nos quedamos sin laburo. Gasté 300 mil pesos de carretón de ida para la máquina, pero no la vamos a volver a llevar de vuelta. Estamos acá en la campo, la acondicionamos y la dejamos acá para el año que viene. Después nos volvemos a Montes de Oca. En lo económico fue catastrófico".

ED/MC