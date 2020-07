Guerra salteña: el gobernador Sáenz se pelea con los intendentes por el Covid-19

La política de Salta entró en una dinámica de batalla. Es que el gobernador peronista, Gustavo Sáenz, se cruzó con la intendenta de la capital, Bettina Romero (Juntos por el Cambio), por la estrategia para tratar el coronavirus en la provincia. A raíz de ello, se sumaron otros intendentes contra el gobernador y hasta los médicos locales fueron parte de una pelea política que recién comienza.

Todo comenzó cuando la intendenta Romero planteó que en Salta Capital había circulación viral de Covid-19, luego de participar de un operativo de Salud en barrios de la zona sur a fin de detectar casos sintomáticos que podrían derivarse de dos casos positivos sin nexo epidemiológico.

La intendenta aseguró: “es importante que los salteños sepan que hoy más que nunca no hay que bajar las guardias. El hecho de que haya circulación del virus en nuestra ciudad es una alerta pero no es cuestión de alarmarse sino de tomar conciencia que el que no tiene que salir no salga y tomar todos los recaudos, si no se cumplen con las medidas vamos a tener que dar marcha atrás”.

Según plantearon a PERFIL fuentes oficiales, desde la municipalidad se está trabajando con "la atención de manera virtual para evitar las aglomeraciones" y se redujo el personal "porque aproximadamente más del 30% pertenecen al grupo de riesgo".

En ese marco, uno de los médicos sanitaristas más importantes de la provincia dio su aval. Se trata de Juan José Esteban, gerente del hospital del Milagro, quien afirmó: “Fui claro y sincero al decir que perdimos el paciente cero hace rato, que los hilos de conducción y transmisión viral se habían perdido. Estamos en una situación de línea fina o border line. Es evidente que la circulación viral está planteada”.

Por su lado, Sáenz salió al cruce de Romero y apuntó que “es una irresponsabilidad decir que hay circulación del virus”.

"Yo había manifestado que estábamos en una situación compleja, crítica. Sería una irresponsabilidad de mi parte decir que hay circulación comunitaria, no tenemos certeza, por eso no lo puedo afirmar", agregó Saenz. “Estamos pasando, creo, el peor momento", completó. A su vez, descartó que haya circulación comunitaria. "Hay circulación en conglomerado, conocemos el nexo epidemiológico de más del 90% de los casos".

En ese marco, en el foro de intendentes de la provincia de Salta también salieron a jugar fuerte en contra del gobernador. El intendente de Vaqueros y presidente del foro, Daniel Moreno, aseguró que “los intendentes nos reunimos para tener un mismo idioma, el fin de semana el gobernador dijo una cosa y nosotros los intendentes otra”.

Hoy Sáenz volvió a referirse al tema: dijo que los intendentes “lo contradicen” dado que es él quien junto al Comité Operativo de Emergencias, Ministerio de Salud de la Provincia y de Nación, son lo que deberían referirse a la posibilidad de que haya circulación viral en la provincia. Además, el gobernador peronista consideró que el doctor Esteban, “no se equivocó pero sí se anticipó”.

La batalla política recién comienza y anticipa cuatro años complejos en el vínculo del gobernador con los intendentes.

