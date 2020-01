Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo se mudaron a España

El ex gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, su esposa, la actriz Isabel Macedo y su hija, Isabelita, viajaron a España donde vivirán por cuatro meses. La familia residirá en Sevilla, donde el político que fuera gobernador de Salta durante tres mandatos consecutivos, desde 2007 a 2019, dictará clases en la Universidad de Loyola Andalucía.

Tras 12 años de gestión, el ex candidato a vicepresidente por Consenso Federal, aceptó la invitación de la universidad para dictar clases de derecho constitucional. Urtubey, que había dictado clases como profesor en la Universidad Nacional de Salta, ya se encuentra instalado en la Península Ibérica junto a su esposa y pequeña hija de 8 meses.

Urtubey, hoy alejado de la actividad política, disfrutó de unas vacaciones junto a su familia en Punta del Este antes de irse para España.

Desde que comenzó el viaje, su esposa, Isabel Macedo, se mostró emocionada en redes por la experiencia que les toca atravesar: “Listos para arrancar esta nueva etapa de nuestras vidas con todo”, comentó en @isabelmacedophoto, su cuenta de Instagram, que tiene dos millones de seguidores. A diferencia de su marido, que no se mostró activo en redes por estos días, Macedo compartió tres fotos familiares desde que llegó a la provincia andaluza, convirtiéndose en la portavoz de su propio álbum familiar.

En la primera se ve a los tres integrantes del clan caminando de la mano por una típica callecita sevillana. Al pie tituló: "Enero 2020" y adjuntó un corazón y una etiqueta para @urtubeyjm, la cuenta del ex gobernador salteño, y el hasthag "belitaviajera", para su hija.

Las primeras fotos de la nueva vida de Macedo y Urtubey en España

"Voy a empezar a subir más fotos, porque Lizzie (la madre de Macedo) me pregunta todo el tiempo a dónde estamos y qué hacemos, y yo no quiero usar tanto el teléfono, porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba... Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes (por supuesto). Vamos a ver si me sale", expresó la actriz.

En las otras dos publicaciones se la ve sonriente jugando con su hija en el momento en que sufrieron un leve percance al llegar a su nueva residencia, cuando nadie les habría la puerta, ya habían bajado las valijas de su auto y tuvieron que esperar sentados en una vereda angosta que casi los deja con los pies en la calle. Todo se solucionó rápidamente. La felicidad en las caras lo demuestra.