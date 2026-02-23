Judiciales tomaron el edificio de los Tribunales del Trabajo en contra del traspaso a la justicia porteña

Este lunes trabajadores judiciales ocuparon la sede de los tribunales del Trabajo, en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, y decretaron “paro total” de las actividades “en defensa de la Justicia Nacional del Trabajo y contra la reforma laboral que amenaza con desmantelarla y transferirla a la órbita porteña”.

La medida es impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, gremio que está dentro de la órbita de la CGT, e incluye una “movilización nacional” prevista para este martes a partir de las 11.

En un acto en la puerta de los tribunales, Piumato habló del “desguace” del fuero del Trabajo.

El 9 de febrero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, suscribieron un “Acuerdo de transferencia de la función judicial en materia judicial del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”.

El traspaso fue incorporado en el artículo 91 del proyecto que aprobó Diputados el jueves 19 en el marco de una masiva movilización en las inmediaciones del Congreso. El tratamiento en el Senado, la semana anterior, había terminado con decenas de detenidos.

En la ciudad ya venían preparando el terreno para el traspaso, una demanda histórica de la administración porteña: en mayo, el Consejo de la Magistratura local llamó a concurso para contar con candidatos a los juzgados. Hubo 52 inscriptos. Con este traspaso será el Gobierno porteño quien solvente los gastos de este fuero.

Para que sea efectiva la transición, se requiere la aprobación de la Legislatura porteña y luego se deberá avanzar en la firma del convenio específico de transferencia de recursos. Cumplido esto, se iniciará un plazo de 180 días para finalizar los procesos de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público.

Las nuevas causas serán atendidas por el fuero local, mientras que los tribunales nacionales finalizarán los procesos ya iniciados.

El proceso de transferencia de atribuciones de la justicia nacional a la porteña comenzó con el fallo “Levinas”, de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es competente para revisar las decisiones de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal.

Los argumentos del gremio

La UEJN, que conduce Piumato, denuncia la “emergencia” que atraviesa el fuero del Trabajo “ante un proceso de desmantelamiento impulsado por una norma que vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional”. Los judiciales califican la iniciativa como una “entrega” y un “traspaso destructivo” que amenaza la tutela efectiva de los derechos laborales.

