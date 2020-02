Alberto Lugones sobre la muerte de Bonadio: "Para algunos pasará como un héroe, para otros como un villano"

Este martes 4 de febrero se conoció la noticia del fallecimiento de Claudio Bonadio, quien tenía 26 años de carrera como juez federal de los tribunales de Comodoro Py y fue el encargado de llevar a juicio a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante esta información comenzaron las repercusiones y en ese sentido, uno de los primeros en manifestarse fue su par y miembro del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones, quien sentenció: "Para algunos pasará como un héroe, para otros como un villano".

"Es la ley de Dios, en el campo solemos decir que es la ley más justa porque (de la muerte) no escapa ninguno. A mi me enseñaron de chico que hay que hacer las cosas bien para no tener ningún tema pendiente", aseguró Lugones declaraciones al programa Habrá consecuencias de El Destape Radio.

En ese marco agregó: "Lo conocía de haber tenido trato en algunas reuniones de jueces". A su vez opinó sobre el rol de Bonadio como juez: "Tenía varias denuncias en el Consejo (de la Magistratura), no sé si tenían entidad suficiente".

"Bonadio tenía un estilo que respeto pero yo no comparto, pero eso será tema de otro análisis de otros ámbitos que no va a ser el Consejo. Quizás él y algunos otros que están con su esquema de pensamiento habrán estado convencidos de que lo que hacían era lo correcto, yo no estoy en condiciones de decir si eso era así o no", señaló Lugones.

A su vez, opinó: "En la historia para algunos pasará a ser un héroe y para otros un villano. Esto será evaluado según de donde se lo mire, pero lo que está claro es que él no pasó desapercibido y con las decisiones que tomó algunas fueron cuestionadas".

Deceso. Bonadio murió este martes a los 64 años en su casa del barrio de Belgrano. El magistrado estaba a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 desde 1994. Fue uno de los funcionarios judiciales que más habían acorralado judicialmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En mayo de 2019 se conocieron las primeras informaciones sobre el estado de salud de Bonadio. En ese entonces se supo que tenía una lesión cerebral, según confirmaron a PERFIL altas fuentes de Comodoro Py.

F.D.S./