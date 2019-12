Juró Alicia Kirchner: "Las provincias dejarán de ser el patio trasero de la Argentina"

Roberto Torres

Alicia Kirchner prestó juramento como gobernadora reelecta de Santa Cruz para el período 2019-2023 en el marco de una ceremonia realizada en el Colegio Salesiano de Río Gallegos. Tres días antes del cumplimiento de su primer mandato, la mandataria santacruceña se emocionó al momento de leer la proclama protocolar, lo que motivó la ovación de militantes que se encontraban en las gradas del gimnasio. En el mismo acto, la gobernadora tomó juramento a los integrantes de su nuevo Gabinete.

Si bien se había anticipado la posibilidad de que la Vicepresidenta de la Nación electa, Cristina Fernández, estuviera presente en la ceremonia, finalmente la cuñada de la gobernadora no estuvo presente en el acto de jura. Al hacer uso de la palabra, Alicia Kirchner aseguró "hoy reasumo con el mismo compromiso de hace 4 años, pero con más fuerzas. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con Santa Cruz y lo hago con un marco nacional donde va a estar Alberto y Cristina".

Alicia Kirchner recordó a su hermano Néstor: "Es un día muy especial"

Si bien no mencionó al presidente Mauricio Macri ni a ningún integrante del gobierno nacional, la gobernadora no escatimó críticashacia las políticas que afectaron al distrito sureño y sostuvo "seguramente ya no nos van a ver más a Santa Cruz como al resto de las provincias como la periferia de la Patria. Necesitamos que Santa Cruz crezca como todas las provincias, porque así crecerá la Argentina. No tengo dudas que el nuevo Gobierno tendrá una mirada más federal. Néstor siempre decía que muchas provincias parecíamos el patio trasero de la Argentina y eso no debe ser más así" sentenció.

Alicia Kirchner, durante la jura.

"Sabemos a dónde vamos, y sabemos dónde no queremos ir o volver" recriminó Kirchner en referencia a la gestión nacional que termina, y sentenció "santacruceños estamos en pie, ordenamos nuestras cuentas sin endeudarnos en dólares y sin despedir a nadie".

“Que Santa Cruz nos siga dando la fuerza, la energía y la capacidad para que nuestra tierra sea más justa y próspera”, expresó al final de su discurso donde agradeció especialmente a su familia y recordó a su madre, su padre y su hermano Néstor “donde estén gracias”, dijo para finalizar.