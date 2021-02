Las frases de Kicillof contra Carrió, Sandra Pitta y periodistas por la Sputnik V

En una conferencia de prensa desde Necochea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló sobre la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, y cuestionó las críticas de dirigentes y referentes de la oposición hacia la vacuna Sputnik V por "sembrar dudas miserables". “Cuando yo me vacuné era un loco suicida que se inyectaba veneno, para los mismos ahora soy un vacunado VIP”, planteó Kicillof.

“Pido que hagamos memoria, porque hay algunos que deberían pedir perdón por todo el daño que han hecho”, dijo en relación a la oposición a la vacuna Sputnik V de parte de también de medios de comunicación. En esa línea, recordó los dichos de Elisa Carrió, Mario Negri, Alfredo Cornejo, como así también del asesor político Jaime Duran Barba y la investigadora Sandra Pitta, entre otros.

“Cuando se consiguió la vacuna del Instituto Gamaleya, empezaron a decir que la vacuna era mala, que no servía. Quiero mencionar algunos textuales: la vacuna, dijo Carrió, era veneno. Carrió inició una causa por envenenamiento contra el Presidente. No la oí pedir disculpas, decir que se había equivocado. Decía que era un pacto de Cristina con Putin, un negociado”, cuestionó Kicillof. “La desmemoria sirve para hacer un panquequeo en el aire”, agregó.

Axel Kicillof: "En la provincia de Buenos Aires no hay vacunatorios ocultos"

Luego, se refirió al consultor y ex asesor político de Mauricio Macri, y a la investigadora del Conicet, Sandra Pitta: “Este consultor Duran Barba, que se hizo tan famoso, decía que era una vacuna trucha. Sandra Pitta decía ‘no me vacunaría jamás’. Tiene derecho a pensar y hacer lo que quiera”, dijo y mencionó además “lo que dijeron Negri y Cornejo sembrando dudas”.

El mandatario provincial apuntó además contra los medios de comunicación y mencionó algunos titulares. “Medios y periodistas decían que era la vacuna de descarte, que se conseguía en las penumbraara países pobres, de segunda. Otro dijo ‘Sputnik, el negocio, ¿los argentinos conejillos de indias detrás de un negocio K?’ Esto no lo inventé yo”, planteó.

“Después un diputado dijo ‘que vacunen con la rusa al 48% que los votaron y listo’. Ojalá lo estuviera inventando. Un editorialista, si no me equivoco del diario La Nación, dijo ‘antes de ponerme la rusa que se la pongan Alberto Fernández, Axel Kicillof y CFK, si dicen que se la pusieron no les creo’, estoy hablando de algo que ocurrió hace dos meses, como mucho”, subrayó el gobernador bonaerense.

Guerra fría de Carrió contra Sputnik V: "Cristina Kirchner arregló sola con los rusos"

En palabras de Kicillof, se trató de “una campaña sistemática y consistente” orientada a instalar que “la vacuna era un desastre, que no servía”. “Después de sembrar dudas miserables contra la vacuna, hicieron una campaña para que fracase la vacunación”, señaló.

Respecto de su decisión de vacunarse meses atrás, en medio de estas críticas a la vacuna Sputnik V, ironizó: “Cuando yo me vacuné era un loco suicida que se inyectaba veneno, para los mismos ahora soy un vacunado VIP”.

A.G./