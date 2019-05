El kirchnerismo hace campaña por los jóvenes del padrón con videos y una marcha

A tres meses de las elecciones nacionales que inician con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, un error en la carga de datos generó reclamos de varios jóvenes de entre 16 y 18 años que no se encontraban en el padrón provisorio. Dirigentes políticos y militantes del kirchnerismo difundieron el reclamo en redes y convocaron a un “empradonamiento masivo” este viernes 24 de mayo, fecha límite para hacer el reclamo.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) detectó demoras en la información remitida por el RENAPER y varios nuevos votantes no figuren en el padrón. "No puede pasarse por alto en esta ocasión que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) remitió a la justicia nacional electoral una importante cantidad de trámites correspondientes a nuevos electores con posterioridad a la fecha de cierre de novedades", manifiestaron mediante un comunicado.

Por eso, la CNE inició una campaña para pedir a la ciudadanía que verifique sus datos para evitar posibles inconvenientes a la hora de votar. Ahora dirigentes políticos, exfuncionarios y periodistas, en su mayoría ligados al kirchnerismo, se suman a la convocatoria para chequear los datos fueron e incluso proponen un "reempadronamiento masivo".

Cómo hacer el reclamo si no fuiste incluido en el padrón electoral

En las redes sociales compartieron videos donde se explica lo sucedido y cómo hacer para revertirlo, e invitan además a reunirse este viernes 24 de mayo de 10 a 16, en la puerta de la Secretaría Electoral de calle Tucuman 1300, para quienes tengan dudas y necesiten ayuda para realizar el trámite. "No lo vamos a pedir, lo vamos a exigir. Que no se roben nuestros votos porque somos el presente y queremos un futuro. Es tu derecho. Que no elijan por nosotres", señalaron desde la cuenta de Twitter del espacio colectivo "Les jóvenes".

En varios de los videos compartidos, además, se denuncia una “intencionalidad” detrás del error de la Cámara Nacional Electoral, que atribuyen a que —como también señalaron algunas encuestas recientes— Cambiemos tiene una menor intención de voto entre los jóvenes, por lo que el hecho de que voten por otro candidato perjudicaría en la elección a Mauricio Macri.

“TODAVIA NOS SOBRA LA FUERZA PARA DAR VUELTA EL PARTIDO. Hoy el 50% de les jóvenes de entre 16 y 18 años, no está empadronadx. Es un desastre, están dejando afuera de su primer voto a 500.000 pibxs. Vos podés estar en ese número. Que no decidan por nosotros, empadronémonos”, agregaron Les jóvenes.

Cortocircuitos entre el Gobierno y la Justicia por el padrón electoral

Al reclamo se sumaron además políticos, exfuncionarios y periodistas. El frente Unidad Ciudadana, el expresidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, el legislador Leonardo Grosso, el ex ministro de Salud Daniel Gollan, la militante del Frente Patria Grande Ofelia Fernández y el periodista Pedro Rosemblat, entre otros.

“El Gobierno de Macri quiere dejar afuera del derecho a votar a cientos de miles de pibes. Saben que los jóvenes masivamente lo detestan y no lo van a votar”, publicó Daniel Gollan, el ex Ministro de Salud durante el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien compartió el video.

Atención! Difundir!

El Gobierno de Macri quiere dejar afuera del derecho a votar a cientos de miles de pibes. Saben que los jóvenes masivamente lo detestan y no lo van a votar. Sólo pueden ganar con trampa y esto es parte de eso. Consultá si estás en el Padrón y reclamá. pic.twitter.com/e0ckXrbxd4 — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 22, 2019

“Ya podés consultar el padrón online. Si no estás o detectás errores, tenés tiempo hasta el 24 para hacer el reclamo”, escribieron desde la cuenta de Twitter de Unidad Ciudadana, el espacio político de la exmandataria y precandidata a vicepresidenta.

“Lo que está pasando es que hay muchos problemas con el padrón electoral porque evidentemente les molesta lo que vamos a votar”, sostuvo Ofelia Fernández en el video que difundió con el periodista Pedro Rosemblat.

Cómo hacer el reclamo. Las consultas pueden hacerse de manera presencial concurriendo a la sede de la CNE o de secretarías electorales; mediante internet ingresando a https://www.padron.gob.ar/cne_reclamos/; o telefónicamente llamando a la línea gratuita 0800-999-7237. Los datos personales a corroborar para el padrón provisorio son nombre y apellido, domicilio y tipo y número de documento.

Ingresar a la web y escribir los datos pedidos.

Luego, apretar donde dice “reclamos”. Clikear donde dice “efectuar reclamo” para poder modificar los datos.

Seleccionar el distrito correspondiente al domicilio actual del lector. Apretar donde dice “Descargar formulario en papel”.

Imprimirlo, completarlo y presentarlo en la Mesa de Entradas de la Secretaría Electoral del distrito correspondiente, adjuntando la documentación que en él se indica. Caso contrario, no se podrá dar curso a su reclamo.

