La acusación de Zaffaroni tras la aparición de los Pandora Papers: “Hay jueces funcionales a eso”

La nueva megafiltración de documentos sobre sociedades off shore de personalidades de la Argentina y de otros países del mundo conocida como Pandora Papers no deja de provocar múltiples reacciones. Ahora, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, dijo que en el país hay jueces que son “funcionales a ese encubrimiento”.

A tono con su crítico estilo, el magistrado fue entrevistado en Radio Cooperativa, donde le consultaron si el Poder Judicial argentino puede accionar en contra de las maniobras que llevan adelante quienes tienen sociedades en guaridas fiscales. A propósito de ello, respondió con un fuerte cuestionamiento hacia algunos jueces.

“Hay una cantidad de jueces, no todos, que son funcionales a ese encubrimiento y están colocados en lugares clave, lo que dificulta que se puedan juzgar ese tipo de conductas”, sostuvo.

Salen a la luz los "Pandora Papers": Argentina entre los países con más beneficiarios de sociedades offshore

A su vez, Zaffaroni dijo que las actividades que revela la filtración dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) son una representación del “delito organizado”. “Esto es un crimen, un delito organizado de evasión fiscal. Sobre todo evasión fiscal voluminosa”, dijo.

En esa línea, el funcionario sostuvo que “la organización transnacional de eso pone de manifiesto que es una manifestación de criminalidad organizada y sin participación del Estado, de los Estados, no hay manera de que eso ocurra”.

Un pedido reiterado para ampliar la Corte Suprema de Justicia

Durante la entrevista, Zaffaroni insistió, además, en su idea de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia y dijo que eso “depende del congreso”.

“Son cinco miembros con mayoría de tres, es decir, de eso depende la institucionalidad del país. Son tres personas que concentran el control de constitucionalidad, convencionalidad y además, lo más grave, una función que les ocupa casi todo el trabajo y que fue asumida primero por excepción y ahora es regla es que se constituye en la ultimísima instancia de cualquier causa de cualquier materia de todo el país”, cuestionó.

Quiénes son los argentinos que aparecen en los reveladores "Pandora Papers"

Las críticas del ex miembro de la Corte Suprema llegaron luego que por mayoría de tres se eligió como nuevo presidente de la Corte a Horacio Rosatti, en una elección que incluyó autovoto, ausencias y rechazos del ministro Ricardo Lorenzetti. “Cuando me dicen que tenemos el sistema norteamericano les digo que no, no tenemos ese sistema ni esa función. Allá, cuando se establece una jurisprudencia constitucional todos los jueces tienen que atenerse a eso. Acá no pasa”, dijo.

En esa línea, sugirió que “lo que tiene que suceder es tener una Corte de 15 o 18 ministros divididos en salas, para que cada uno que firma conozca la materia en la cual firma una sentencia de última instancia. No podemos tener tribunales abajo y una corte multifuero que sabe de todo, eso es imposible, no hay nadie que sepa todo el derecho”.

La “reforma” judicial porteña y la opinión de Zaffaroni

Por otra parte, el ex ministro de la Corte e integrante de la conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue consultado acerca de la reforma que sancionó la Legislatura porteña para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pueda revisar causas que se tramitan en la Justicia nacional. La calificó como “un avance mitrista”.

Cruces en la Legislatura porteña por un intento del macrismo para que el TSJ pueda revisar causas nacionales

“En definitiva quieren controlar todas las sociedades comerciales que operan en la Argentina. Es que muchísimas de ellas tienen su actividad en cualquier lugar del territorio pero domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. No es su centro de actividad pero por el solo hecho de que la Ciudad es la capital del país están acá”, sostuvo.

Y agregó: “Entonces, si someter el conocimiento de todas esas causas que se refieren a sociedades al TSJ de la semiprovincia rara que tenemos que es la Ciudad de Buenos Aires le das el control de todas las sociedades comerciales del país y se acabó el federalismo”.

La reforma fue aprobada la semana pasada por iniciativa del oficialismo porteño (Vamos Juntos) y generó importantes repercusiones de rechazo. De hecho, hay una marcha organizada en la sede del TSJ para el miércoles a las 11 de la mañana.

