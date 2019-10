La Anac no reincorporará a la hija de Ricardo Jaime

por Ariel Bogdanov

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no acatará la decisión de la Justicia de reincorporar a Julieta Jaime, la hija del ex secretario de Transporte del gobierno kirchnerista, Ricardo Jaime, por estar procesada. A través de un comunicado, el organismo tomó posición luego de que la semana pasada el juez cordobés Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenara reincorporar a la joven Jaime en un plazo no mayor a las 48 horas. La ANAC detalló que el artículo 58 del Reglamento de Investigaciones Administrativas del organismo “determina que cuando un agente se encuentra procesado por hechos no vinculados al servicio y la naturaleza del delito que se le imputa fuera incompatible con su desempeño en la función podrá disponerse la suspensión preventiva del mismo hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal a su respecto”.

El comunicado señaló que “Julieta Jaime está procesada desde el día 12 de mayo de 2016 en la causa N° 12.446/2008 “Jaime, Ricardo Raúl y otros s/Enriquecimiento ilícito”, por encontrarla participe primaria, penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de su padre quien estaba ejercía funciones públicas. En virtud de ello y en el marco de las facultades propias de este organismo es que se ordenó la investigación sumaria la que concluyó con la Resolución ANAC N° 686/16 por la que se dispuso la suspensión preventiva de la agente hasta tanto se resuelva la causa judicial. Actualmente la causa tramita ante el Tribunal Oral Criminal Federal N° 6, habiéndose comenzado el debate oral el día 11 de marzo de 2019, por lo que todavía no se ha dictado sentencia definitiva”, indicó el comunicado que agrega que “la suspensión de la agente Jaime no constituye una violación al derecho de defensa previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional tal como lo manifiesta el fallo, como asi tampoco al principio de inocencia, pues el auto de procesamiento fue dictado en mayo de 2016 y confirmado por la Sala I del mismo fuero en fecha 23 de agosto de 2016”.

¿Por qué la Justicia ordenó reincorporar a la hija de Ricardo Jaime a la Anac?

La ANAC considera que el amparo que presentó la hija de Ricardo Jaime no es la vía formal judicial idónea para este tipo de petición y que la suspensión ordenada por ANAC no la coloca en situación de insolvencia, ni constituye un perjuicio irreparable o irreversible al derecho que se alega.

Por último desde ANAC calificaron de “llamativo” el contexto político en el que se pronuncia la Justicia. “El fallo emitido, después de más dos años de iniciada la causa, no solo resulta llamativo en términos de tiempo transcurrido y el contexto político en el que pronuncia sino que además implica desconocer facultades propias de la Administración Pública, e implica una vez más una violación a la división de poderes constitucionalmente reglada”.

AB/MC