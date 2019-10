La Justicia ordenó que la hija de Ricardo Jaime recupere su puesto en el área técnica de la ANAC

por Ariel Bogdanov

Julieta Jaime, hija del ex ministro de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, volverá a su puesto en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tras una resolución firmada por el juez Federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja. El 22 de agosto de 2016 la Anac había suspendido por tiempo indeterminado a la joven de 38 años luego de que ésta fuera procesada como partícipe necesaria de presunto enriquecimiento ilícito. El juez Vaca Narvaja aceptó este viernes 11 de octubre la acción de amparo presentada por los abogados de Jaime, ordenando que la hija del ex secretario de Transporte dek kirchnerismo sea reincorporada en el perentorio plazo de 48 horas.

En el escrito, Julieta Jaime argumentó “no poder cubrir sus necesidades básicas” debido a la falta de ingresos. Además comentó que hasta ahora no había presentado ningún amparo ya que “vivía de sus ahorros”.

"Me encuentro sufriendo un daño grave actual y permanente que se ha prolongado desde el 1 de septiembre de 2016, que si bien se ha extendido en el tiempo, no me vi en la necesidad de impetrar el reclamo con anterioridad debido a que podía continuar cubriendo mis necesidades básicas, atento a que vivía de los ahorros que había generado mientras se mantuvo mi trabajo en Anac, circunstancia que ha variado a la fecha debido a que mi falta de ingresos me genera ya no poder afrontar dichas necesidades, sumado a que ahora debo mantener a mi hijo ya que he sido mamá", señaló en su presentación ante la Justicia.

Justicia avaló la suspensión de Julieta Jaime en la ANAC

Hasta su apartamiento en 2016, Jaime se desempeñaba en el área técnica del organismo aeronáutico y percibía un sueldo mensual de 50 mil pesos.

La causa. A cargo del juez federal Sebastián Casanello, la causa por enriquecimiento ilícito tiene a Julieta Jaime procesada como partícipe. Una moto de agua, una casa en un exclusivo country cercano a la ciudad de Córdoba y una vivienda en Carlos Paz, adquiridas por Jaime cuando éste era Secretario de Transporte son los bienes que quedaron en la mira de la Justicia. En esta causa, que aún permanece en Comodoro Py, Casanello embargó a Julieta Jaime por 500 mil pesos.

AB/H.B.