La CGT profundizará su plan de lucha con movilizaciones

El plan de lucha que vienen sosteniendo la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular tendrá continuidad en las próximas semanas, con nuevas movilizaciones ya definidas, después de las marchas de esta semana: el jueves contra la Ley de Propiedad Privada y el viernes por San Cayetano.

la próxima medida será una movilización hacia el Ministerio de Economía, planificada para la última semana de agosto, con la problemática de las familias endeudadas como eje central. Los sindicatos buscan visibilizar la situación de quienes deben recurrir a tarjetas de crédito para pagar servicios o comprar alimentos, en un contexto donde el Gobierno no muestra intención de impulsar medidas de alivio.

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, explicó que esta nueva marcha pondrá el foco en los siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder pagar los préstamos que habían tomado. Agregó que el problema también alcanza a quienes se endeudan fuera del circuito bancario formal, especialmente en los barrios populares.

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Esta será la segunda movilización hacia la cartera que conduce Luis Caputo en poco más de un mes: el 27 de julio ya se habían movilizado hasta el ministerio en repudio a la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a quien acusaron de venir al país “para profundizar la dependencia”.

El cronograma sindical continuará el miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Industria. Ese día se realizará otra movilización, en un lugar todavía por definir, con el objetivo de alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Cristian Jerónimo, titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, había repasado hace unas semanas el historial de medidas contra la gestión libertaria: cuatro paros generales desde que asumió el Gobierno, el primero apenas quince días después de la asunción, y más de catorce movilizaciones y tres marchas adicionales cuando se debatió la reforma laboral.

A principios de julio, las centrales obreras y los movimientos sociales se habían reunido en la sede central de la CGT para reafirmar la importancia de fortalecer la solidaridad con los conflictos que se desarrollan en todo el país. Allí impulsaron las jornadas de lucha conjuntas que ya comenzaron a replicarse en distintas provincias, con el objetivo declarado de promover plenarios, asambleas y acciones coordinadas que amplíen la participación y consoliden un plan de lucha de alcance nacional.

El fin de año tendrá en el sindicalismo un protagonista de la continuidad del plan económico y del termómetro de la sociedad.