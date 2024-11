La encuestadora que anticipó el triunfo de Milei dice que más de la mitad de los votantes desaprueba su gestión

La mayoría de los indicadores económicos parecen sonreírle al Gobierno, pero una encuesta de gestión hecha por la consultora brasileña Atlas Intel, que predijo con notable exactitud el triunfo de Javier Milei en 2023, tuvo un resultado llamativo: más de la mitad de los consultados (50,7% señaló que "desaprueba" lo hecho hasta ahora por el líder libertario.

Ese resultado se plasmó en el estudio llamado Latam Pulse, iniciativa conjunta llevada adelante Atlas Intel y la reconocida agencia Bloomberg.

Atlas Intel se ha ganado un lugar de respeto en los sondeos de opinión no solo de nuestro país, sino también en Brasil, Chile, Colombia, y México. En el caso de este trabajo puntual sobre la gestión de Milei, fueron 1839 los ciudadanos encuestados de manera online en todo el país, con un resultado en el que el 50.7% señaló que desaprueba la gestión del Mandatario libertario, contra un 42.8% que dijo estar de acuerdo con lo realizado, mientras un 6.5% quedó en el habitual sector "no sabe o no contesta".

En la comparativa con el sondeo llevado a cabo en julio, los resultados entonces habían arrojado un 47.1% de aprobación y un 43.1% de desaprobación, de manera que las cifras actuales marcan que creció 7.6% la desaprobación y en paralelo bajó 4.3% la aprobación. Ese salto se habría producico en tan sólo tres meses.

Encuesta: La Libertad Avanza ganaría las elecciones 2025 pero hay alto rechazo a Karina Milei como candidata

En esa misma línea, un 48.1% de los consultados por Atlas Intel dijo que califica como "malo o muy malo" el gobierno de Milei, mientras que un 34% lo considera "excelente". A esas cifras hay que sumar un 16.3% que evalúa "regular" al gobierno, en otro balance preocupante para la gestión libertaria, que en cada discurso repite estar llevando adelante "el mayor ajuste de la historia".

Vale tener en cuenta que en marzo, los sondeos mostraban que había un 45% de los ciudadanos que que consideraba "malo o muy malo" al gobierno, mientras que entonces era un 44% el que lo señalaba como "excelente". Así se concluye entonces en que el actual sondeo de Atlas Intel grafica una caída de 10 puntos entre quienes calificaban positivamente a la gestión libertaria.

Los riesgos de los próximos 6 meses

En otro orden de la encuesta, se midieron algunos de los riesgos de los próximos 6 meses en la Argentina, donde se destacó especialmente que un 55% considera "probable o muy probable" que en los próximos 6 meses aumenten los robos y asaltos en la Argentina. Además, hay un 16% extra que considera que ese suceso es "algo probable".

Encuesta: un 57% piensa que "el aumento de la pobreza y desempleo genera inestabilidad social y aleja las inversiones"

También hay un 63% considera "probable o muy probable" que en los próximos 6 meses haya revelaciones sobre fraudes o esquemas de corrupción.

Privatizaciones y pronósticos de la economía

El informe también detalló que hay un 53% en desacuerdo con que el Estado privatice todas las empresas públicas, mientras que un 13% dijo "depende o no sé". Asimismo, hay un 22% totalmente de acuerdo con eso y un 13% "generalmente de acuerdo", lo que refleja bastante resistencia a la lógica de privatizar todas las empresas estatales como se intentó con los primeros proyectos del Ejecutivo que fueron perdiendo peso en el Congreso y "salvando" algunos organismos públicos.

Respecto de la economía en un futuro próximo, Latam Pulse demostró que hay un 53% que cree que la economía argentina va a empeorar en los próximos 6 meses, mientras que un 41% cree que va a mejorar y un 7% que va a seguir igual.

En el desglose de este tema, hay un 52% que el mercado de trabajo va a empeorar, 36% que va a mejorar y 12% que va a seguir igual; un 49% que la situación de su familia va a empeorar, 35% que va a mejorar y 16% que va a permanecer igual; y un 57% cree que va a hacer menos compras en los próximos 6 meses, mientras que un 21% cree que hará más compras y otro 21% que hará "ni más ni menos".

Encuesta: el 62% tiene miedo de quedarse sin empleo o que alguien de su familia lo pierda

Inmigración y los aliados geopolíticos

Un tema que mostró una mayoría clara fue el de la inmigración: es que el 65% cree que la Argentina debería tener mayores controles y ser más restrictiva con la inmigración. Sólo un 21.9% cree que debiera seguir como está y un 13.2% que sea "más abierta".

Por último, una de las polémicas más destacables es sobre los aliados de los que siempre habla Milei: es que un 50% cree que el gobierno argentino está "más próximo de lo que debiera" de Israel. Sólo un 28% piensa que está "tan próximo como debiera" y un 22% que está "menos próximo de lo que debiera".

Con Estados Unidos es similar, ya que un 46% también cree que el gobierno argentino está "más próximo de lo que debiera", mientras que un 25% está "tan próximo como debiera" y un 30% que está "menos próximo de lo que debiera".

El estudio completo:

